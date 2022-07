Zalando stopt met stylingservice Zalon

Zalando stopt met Zalon stylingservice, zo blijkt uit een e-mail van Zalon aan zijn klanten. Per 1 oktober wordt de service stopgezet, aldus het bericht.

De personal shopping service werd in 2015 al geïntroduceerd in Duitsland en rolde later ook uit naar onder andere Nederland en Duitsland. De klant vult een online vragenlijst in en op basis daarvan ging een stylist aan de slag met persoonlijk styling advies. De stylist deelt vervolgens een aantal suggesties met de klant. Wanneer de outfit voldoet aan de wensen van de klant, dan wordt deze opgestuurd. De service is gratis en de klant betaalt enkel voor de kleding die hij houdt.

Zalando geeft aan dat het niet het volledige einde is van personal shopping bij Zalando. "We werken momenteel aan een nieuwe personal shopping service op Zalando plus," aldus de e-mail aan klanten. Klanten kunnen nog tot 30 september dit jaar een kledingbox bestellen bij Zalon en de retourperiode vna 100 dagen blijft hetzelfde. De app blijft toegankelijk tot 14 september en men kan nog tot 10 november inloggen in hun Zalon-account.

Het opheffen van Zalon heeft geen gevolgen voor de Zalando en/of Zalando Lounge accounts die klanten hebben.