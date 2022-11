Zalando verbetert winstgevendheid in derde kwartaal

Zalando SE heeft in het derde kwartaal de resultaten zien verbeteren ten opzichte van het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar. Zo kwam de omzet 2,9 procent hoger uit en lag het aangepaste ebit een kleine 4 miljoen euro hoger, aldus een financiële update van het bedrijf.

Het aangepaste ebit (winst voor rente en belastingen) kwam neer op 13,5 miljoen euro, zo blijkt uit het persbericht. De omzet steeg met 2,9 procent naar 2,35 miljard euro. De gross merchandise value steeg met 7,1 procent naar 3,28 miljard euro. De GMV verwijst naar de waarde van de producten die zijn verkocht, maar weerspiegeld niet de prijs waar ze uiteindelijk voor zijn verkocht. Tijdens het derde kwartaal behaalde Zalando SE een bijzondere mijlpaal - in het kwartaal had het bedrijf ruim 50 miljoen actieve klanten. Dit behaalde het voor het eerst.

“Met het consumentenvertrouwen op nieuwe dieptepunten en de gaande inflatie, was het belangrijk om te beslissen actie en maatregelen te nemen die onze winstgevendheid ondersteunen,” aldus Sandra Dembeck, CFO van Zalando SE, in het bericht. “Hoewel het niet helder is hoe consumentenuitgaven zullen ontwikkelen in het laatste kwartaal, werken we hard aan het uitvoeren van onze strategische prioriteiten en het leveren op het gebied van onze financiële verwachting.”

De verwachting van Zalando SE wordt in het persbericht wel bevestigd. Zo verwacht het een omzetgroei tussen de nul en 3 procent met daarbij een omzet tussen 10,4 en 10,7 miljard euro. Het aangepaste ebit komt naar verwachting tussen de 180 miljoen en 260 miljoen euro uit.