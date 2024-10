Zalando verhoogt prognose voor boekjaar 2024

De Duitse e-commercegigant Zalando zit in een groeispurt. Het bedrijf profiteert van een sterke consumentenvraag in het derde kwartaal en stelt de prognoses voor boekjaar 2024 naar boven bij, zo maakt Zalando bekend in een persbericht.

Zalando start het herfst-/winterseizoen sterk en ziet het aantal actieve klanten stijgen naar ruim 50 miljoen in het derde kwartaal, zo is te lezen. Het brutohandelsvolume zit ook in de lift. Hier wordt een groei van 7,8 procent genoteerd. De omzet stijgt voorlopig met 5 procent naar 2,4 miljard euro. Het aangepaste resultaat voor rente en belasting groeit van 23 miljoen naar 93 miljoen euro.

Deze resultaten maken dat de prognoses voor het hele boekjaar worden bijgesteld. Zo wordt nu een omzetgroei tussen de 2 en 5 procent verwacht. Eerder lag de verwachting tussen de 0 en 5 procent. Het resultaat voor rente en belastingen zal mogelijk eindigen tussen de 440 miljoen en 480 miljoen euro. Zalando verwachtte eerder een winst voor rente en belastingen tussen de 380 miljoen en 450 miljoen euro.

“De consumentenvraag is in het derde kwartaal in de hele sector gestegen, met een sterke start van het herfst-/winterseizoen, vergeleken met het langzame begin van vorig jaar”, verklaart Robert Gentz, Zalando Co-CEO. “Onze nieuwe ecosysteemstrategie, die ons in staat stelt een groter deel van de e-commercemarkt voor mode en lifestyle te bestrijken, positioneert ons zeer goed om groeikansen te benutten.”

De resultaten van het derde kwartaal worden bekendgemaakt op 5 november 2024.