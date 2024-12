Zalando wil concurrent About You overnemen

Zalando wil een bod uitbrengen op e-tailer About You. Zowel Zalando SE als About You-moederbedrijf Otto Group melden dit. Zalando wil 100 procent van de aandelen About You overnemen voor 6,50 euro per aandeel.

Samenvatting Zalando doet een overnamebod op About You voor €6,50 per aandeel.

De hoofdaandeelhouders hebben al een bindende overeenkomst getekend voor de verkoop van hun aandelen.

De overname, die naar verwachting in de zomer van 2025 wordt afgerond, zal beide platforms hun eigen identiteit laten behouden maar synergieën creëren in logistiek en commerciële samenwerkingen.

Op dit moment heeft About You GmbH 186.153.487 aandelen uit staan, zo is te lezen op de investeerderswebsite van de e-tailer. De prijs die Zalando biedt per aandeel is zo’n 12 procent hoger dan de prijs die analisten op de aandelen plakken. Naar verwachting zal de deal afgerond worden in de zomer van 2025, als alle aandeelhouders akkoord gaan en alle autoriteiten de overname goedkeuren.

About You is in 2014 opgericht als een dochteronderneming van de Otto Group. Het bedrijf maakte in 2021 een beursgang op de beurs in Frankfurt.

Zalando doet overnamebod op branchegenoot About You

Hoofd aandeelhouders van About You (Otto Group, de Otto familie, Heartland en de managementleden van About You) zijn al bindende overeenkomsten aangegaan om hun aandelen te verkopen. Zij hebben samen 73 procent van de aandelen in handen. De overige aandeelhouders worden daarbij ook aangemoedigd het bod van Zalando te accepteren, zo is te lezen in de meerdere persberichten.

“Het herdefiniëren van mode- en lifestylewinkelen door het creëren van de best mogelijke ervaring voor klanten en partners is altijd de drijfveer geweest voor onze beide teams. Ik ben enthousiast over hoe we samen een groter deel van de mode- en lifestylemarkt kunnen bestrijken,” zegt Robert Gentz, co-CEO en medeoprichter van Zalando. “In B2C kunnen we klanten en merken onderscheidende en rijke winkelervaringen bieden. In B2B zal het combineren van onze complementaire softwarecapaciteiten, Tradebyte en Scayle, een nog geavanceerder e-commerce besturingssysteem creëren dat merken en retailers in staat stelt om hun multi-channel business in heel Europa en daarbuiten te beheren.”

Beide platforms zullen hun eigen identiteit behouden, maar profiteren van synergie in de logistiek, betaalinfrastructuur en commerciële samenwerkingen. “Deze strategische zet zal de gecombineerde entiteit in staat stellen om een aangepaste en losse winkelervaringen te bieden, waardoor ze de unieke behoeften en voorkeuren van hun klanten tegemoet komen," aldus het persbericht.