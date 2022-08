Zalando zet Amerikaanse expansie tijdelijk ‘in de wacht’

Op dit moment staat de Amerikaanse expansie van Zalando ‘in de wacht’, zo meldt Zalando aan FashionUnited. Zalando noemt dit plan: Project Kangoeroe. Een team van meer dan honderd mensen werkt aan het project om in 2023 in de VS van start te gaan, zo meldt Business Insider. De huidige slechte bedrijfscijfers van de groep kunnen echter nog roet in het eten gooien.

Zalando: "In de afgelopen jaren hebben wij grote vooruitgang geboekt in Europa. Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ons aanbod te verbeteren, ook wat eventuele nieuwe categorieën en regio's betreft. Wij denken dat er in dit verband ook mogelijkheden zullen zijn om buiten het Europese continent te groeien. In het huidige economische klimaat richten wij ons op het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten en partners in de bestaande markten van Zalando.”

De aandacht zal in de toekomst in eerste instantie uitgaan naar de hele regio in het noordoosten van de VS. Business Insider meldt dat volgens het U.S. Bureau of Labour Statistics de burgers in deze regio van de VS het meest verdienen, namelijk 91.887 dollar (omgerekend 89.622 euro) vóór belastingen per hoofd van de bevolking. Bovendien gaven zij daar in 2020 het meeste geld uit aan consumptie, namelijk gemiddeld 68.696 dollar (omgerekend 67.002 euro) per hoofd van de bevolking. In de stedelijke centra zijn er ook veel klanten die geïnteresseerd zijn in de Europese merken die Zalando tot nu toe in zijn assortiment had.