Zalando zet verder in op streetwear: Neemt mode en lifestyle nieuwsmedia Highsnobiety over

Een surprise move van Zalando SE: de online retailer neemt een meerderheidsbelang in Highsnobiety, toonaangevend nieuwsplatform en creatief consultancy bureau op het gebied van mode en lifestyle. De overname werd op maandagavond bekend gemaakt in een persbericht, maar tegen welk bedrag het bedrijf wordt overgenomen blijft onbekend.

Highsnobiety zal gaan functioneren als een creatieve consultant voor Zalando, aldus het persbericht. Highsnobiety moet de e-tailer helpen 'inspirationele storytelling en de curatie van het assortiment te versterken'. "Door samen te werken met Highsnobiety wordt Zalando's ambitie om een top bestemming voor streetwear, nieuwe luxe en mode inspiratie te worden versnellen. Zeker voor de jongere, modebewuste consumenten," aldus het bericht.

Het persbericht benadrukt dat Highsnobiety de redactionele onafhankelijkheid zal behouden. Het bedrijf is naast mediaplatform ook creatief consultant, dit werk zal het ook onafhankelijk blijven verrichten. Oprichter en CEO David Fischer blijft een minderheidsaandeel houden in het bedrijf. Ook blijft het nieuwsplatform geleid worden door de twee huidige managing directors David Fischer en Jürgen Hopfgartner. Voor Highsnobiety betekent de deal dat het platform gebruik kan maken van Zalando's expertise en hulpmiddelen voor de eigen e-commerce strategie.

Fischer zegt in het persbericht over de overname: "Highsnobiety beheerst de kunst om verhalen om te zetten in producten en producten in verhalen. Ik ben erg enthousiast om onze capaciteiten in te zetten voor Zalando's toewijding aan mode-inspiratie en samen de toekomst van content en commercie opnieuw vorm te geven. Ik vind het ook fantastisch om gebruik te maken van Zalando's ongeëvenaarde expertise in het schalen van e-commerce platforms en mijn levenslange passie naar het volgende niveau te brengen".

David Schneider, Zalando's oprichter en Co-CEO, voegt daar aan toe: "Onze beide bedrijven delen een passie voor het bouwen van sterke merkpartnerschappen en het in staat stellen van merken om het publiek te inspireren met hun producten en verhalen. Door samen te werken met Highsnobiety kunnen we onze ambitie om onze klanten de meest relevante en boeiende - en ook handige - winkelervaring te bieden, veel sneller waarmaken. Ik kijk ernaar uit om onze gezamenlijke visie werkelijkheid te zien worden en samen vorm te geven aan de toekomst van fashion content in commerce".

Zalando lanceerde in het voorjaar een campagne die specifiek gericht was op streetwear genaamd 'Go Noticed'. De campagne speelt in op de unieke, persoonlijke stijl van de hedendaagse straatcultuur. Daarnaast heeft Zalando al veel langer het doel om 'de bestemming voor mode en lifestyle te worden' waarbij streetwear niet mag ontbreken.