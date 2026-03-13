Zalando zet vol in op AI: 90 procent van content door machines gemaakt

Tijdens een toelichting op de jaarcijfers heeft mede-oprichter en co-CEO Robert Gentz gezegd dat inmiddels meer dan negentig procent van de content bij Zalando met behulp van kunstmatige intelligentie wordt gegenereerd. Daardoor kan het bedrijf zeventig procent meer content produceren dan een jaar geleden, zonder dat de kosten zijn gestegen, meldt Emerce.

De inzet van AI verandert ook de manier waarop visuele content wordt geproduceerd. Waar het maken van productfotografie voorheen ongeveer zes weken duurde, kan dat proces nu in enkele dagen worden afgerond. Volgens Gentz verwacht het bedrijf op termijn marketingcampagnes zelfs in realtime te kunnen aanpassen aan actuele trends en klantgedrag.

Daarnaast ontwikkelt Zalando een eigen AI-systeem dat is getraind op de productcatalogus van het platform. Dat model wordt onder meer ingezet voor maatadvies en productaanbevelingen. Volgens het bedrijf voegen klanten dankzij AI-gestuurde suggesties dertien procent meer artikelen toe aan hun winkelmandje of verlanglijstje, terwijl het aantal maatgerelateerde retouren met acht procent is gedaald.

Voor het taalmodel werkt Zalando samen met het Chinese AI-bedrijf Moonshot AI. De AI-assistent van het platform heeft inmiddels meer dan zes miljoen gebruikers bereikt. Volgens het bedrijf liggen er ook kansen in zogenoemde ‘agentic commerce’, waarbij AI-agents consumenten ondersteunen bij het online winkelen en mogelijk nieuwe klantgroepen naar het platform brengen, aldus Emerce.