Zara-eigenaar Inditex boekt omzet- en winstgroei

De Spaanse modegroep Inditex, het moederbedrijf van onder meer de kledingmerken Bershka, Pull & Bear en Zara, lijkt in de eerste helft van het jaar een flinke groei te hebben doorgemaakt. Dit blijkt uit een financieel verslag. Zowel de omzet als de winst is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gestegen. CEO Óscar García Maceiras onderstreept elementen die volgens hem de basis vormen voor de solide prestaties van het bedrijf.

Inditex noteert een totale omzetgroei van 7,2 procent tot 18,1 miljard euro. De nettowinst van de modegroep over de eerste zes maanden steeg met 10,1 procent tot 2,8 miljard euro.

CEO van Inditex onderstreept ‘sleutel tot soliditeit’

CEO Maceiras lijkt tevreden over de eerste halfjaarresultaten van de modegroep. Hij deelt: "Het ontwerp en de kwaliteit van onze mode en de ervaring die we onze klanten bieden, zijn samen met de efficiëntie en toenemende duurzaamheid van onze activiteiten de sleutel tot de soliditeit van deze resultaten. Ons volledig geïntegreerde model blijft kansen genereren voor winstgevende groei in alle concepten, regio's en kanalen."

Inditex groeit. Het bedrijf heeft binnen zes maanden winkelopeningen meegemaakt in 34 nieuwe markten. Eind juli 2024 had Inditex 5.667 winkels wereldwijd, waarvan de meeste Zara-winkels zijn. Daarnaast boekt het bedrijf vooruitgang op het gebied van online activiteiten. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de introductie van Zara Streaming, een live shopping service, in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarmee klanten een nieuwe online ervaring wordt geboden.

Vooruitkijkend blijft Inditex gericht op duurzaamheid, innovatie en klanttevredenheid voor 2024 en 2025. Het bedrijf wil hier 900 miljoen euro per jaar aan uitgeven. Een opvallend voorbeeld van een inspanning die de modegigant wil maken op het gebied van duurzaamheid is de recent aangekondigde samenwerking met Galy voor het kweken van katoen in laboratoria en de ontwikkeling van kledingstukken uit gerecyclede materialen.