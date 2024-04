Zara-eigenaar Inditex eist transparantie van Better Cotton

Better Cotton, het grootste duurzaamheidsprogramma voor katoen in de wereld, wordt door modegigant Inditex gevraagd zich te verantwoorden. In een brief aan Better Cotton CEO Alan McClay eist Inditex een plan om transparantie over de traceerbaarheid van het katoen te verduidelijken na beschuldigingen van 'illegale praktijken' door de NGO Earthsight. Dit meldt het Spaanse businessplatform Modaes.

De eis van Inditex komt na een rapport waar Earthsight eind vorig mee is begonnen en naar verluidt op 11 april wordt gepubliceerd. Hierin worden twee Braziliaanse producenten van katoen met de “Better Cotton” certificaat verdacht van illegale praktijken, waaronder ontbossing en gewelddadige acties tegen lokale gemeenschappen. Inditex eist nu dat Better Cotton een plan opstelt om “de hele industrie maximale zichtbaarheid te bieden op het gebied van gecertificeerde praktijken,” zo schrijft de modegigant in een brief in handen van Modaes.

Inditex eist dat Better Cotton de beschuldigingen van Earthsight onderzoekt. De moederbedrijf van Zara schrijft: “Als de inhoud ervan [van het Earthsight-rapport, red.] wordt bevestigd, de katoen afkomstig van deze producenten volledig buiten de normen die Inditex vereist vallen en die door haar leveranciers en klanten over de hele wereld worden verwacht.” In de brief staat dat de vereiste informatie die de modegroep vraagt “van cruciaal belang zal zijn voor de beoordeling van mogelijke beperkingen bij de overweging van de Better Cotton-standaard” in het aanbodsysteem en “de mogelijke implementatie van een grotere controle omtrent de productieomstandigheden van katoen van Braziliaanse afkomst.”

De Better Cotton standaard is vastgesteld door BCI en verwijst naar katoen dat geproduceerd wordt op een manier die duurzaam is op het gebied van milieu, maatschappij en economie. Better Cotton, opgericht in 2005, is uitgegroeid tot een van de meest representatieve normen voor duurzaam katoen. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 2.500 leden. Vooral textielleveranciers en -producenten zijn aangesloten bij het bedrijf, maar ook modegiganten als Inditex, Mango, LVMH en Pepe Jeans zijn aangesloten bij Better Cotton.