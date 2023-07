Zara gaat in Argentinië en Uruguay over op franchisemodel, samenwerking met Regency Group

Inditex draagt de exploitatie van haar Zara-winkels in Argentinië en Uruguay over aan de Regency Group, meldt Reuters. Inditex kondigde vandaag aan dat het een eerste overeenkomst had bereikt voor de overdracht.

In Argentinië en Uruguay zijn er in totaal vijftien Zara winkels. Inditex was hier de afgelopen 25 jaar rechtstreeks actief, maar besluit deze nu volgens een franchise model te runnen.

De Regency Group beheert al winkels van Zara in Colombia, Peru, Panama, Ecuador en Paraguay.

De duizend werknemers die in Argentinië en Uruguay voor Inditex werkten, zullen worden ondergebracht bij Regency Group, vertelt Inditex in een verklaring aan Reuters.

Inditex heeft het aantal winkels wereldwijd sinds 2022 met elf procent teruggebracht tot 5.801. Kleinere verkooppunten werden geschrapt ten gunste van de uitbreiding van flagship stores.

Zara winkels in Venezuela werden in 2021 gesloten.