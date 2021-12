Zara investeert 238 miljoen euro in nieuw hoofdkantoor

Zara heeft 238 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw hoofdkantoor dat de verkoop- en ontwerpteams van Zara zal huisvesten binnen het complex van Inditex in Arteixo, Spanje. Dat meldt het moederbedrijf Inditex in een persbericht. De bouw van het nieuwe hoofdkantoor zal in januari 2022 beginnen, afhankelijk van de nodige vergunningen, en zal naar verwachting ongeveer twee jaar duren.

Bij het ontwerp van de nieuwe faciliteiten ligt de nadruk op de lijnen, de grote open ruimten, de energie-efficiëntie en de duurzaamheid. Het is de bedoeling dat de horizontale werkdynamiek tussen ontwerpers, patroonmakers en salesmedewerkers wordt versterkt, waarbij creativiteit voorop staat en open samenwerking en communicatie centraal staan. Het nieuwe vijf verdiepingen tellende gebouw (met nog eens twee ondergrondse verdiepingen voor parkeergelegenheid) vormt een aanvulling op de visuele identiteit van de aangrenzende kantoren, waar de zara.com-activiteiten zijn ondergebracht.

Zara laat nieuw hoofdkantoor bouwen in Arteixo

Het gebouw zal voor het grootste gedeelte wit zijn en voorzien zijn van grote horizontale ramen met uitstekende dakranden om bescherming te bieden tegen de zon terwijl het interieur wordt overspoeld met natuurlijk licht. Een structureel trellis zal pilaren introduceren die grote open ruimtes zullen creëren die de dynamische werkstromen tussen de verschillende afdelingen verder zullen vergemakkelijken.

De plannen, ontworpen door Batlleiroig, het architectenbureau dat verantwoordelijk was voor de recente uitbreiding van Zara’s faciliteiten in Arteixo en verschillende hoofdkantoren van het merk, zijn gebaseerd op een ordelijk en gestructureerd ontwerp van flexibele werkruimten die zich lenen voor eenvoudige en meervoudige herconfiguraties. De verhoudingen en afmetingen van dit gebouw geven het een “vormcoëfficiënt” die, samen met de sterk geïsoleerde gevels en dakbedekking, het energieverbruik beperkt en zelfvoorziening op energiegebied mogelijk maakt, dankzij de energie die wordt gehaald uit drie nieuwe windturbines in de voorhaven van Coruña.

Het nieuwe gebouw zal worden uitgerust met een modern faciliteitbeheersysteem dat ervoor zorgt dat de verschillende elementen altijd efficiënt samenwerken en voortdurend worden aangepast aan de binnen- en buitentemperaturen en de luchtkwaliteit. Door al in de ontwerpfase gebruik te maken van technologie zal de impact van het bouwproces wat betreft duurzaamheid tot een minimum worden beperkt. Deze industrialisering, gekoppeld aan een intensief gebruik van gerecyclede materialen, zal de koolstofvoetafdruk van de werken en de afvalproductie verminderen. Het zal voldoen aan de strenge eisen van de duurzame bouwbenchmark US Green Building Council (USGBC) - en Zara hoopt de hoogste certificering, LEED Platinum, te behalen.

Elke verdieping van de verkoopteams zal twee grote, met elkaar verbonden werkruimten hebben. Twee grote overlangse buitenruimten aan de oost- en noordgevels zullen het bestaande plein buiten het zara.com-gebouw aanvullen en de gezondheid en het welzijn van de gebruikers bevorderen, in overeenstemming met de strategie die in 2018 is gestart bij het hoofdkantoor van Inditex om de buitenruimten van het complex te upgraden en te integreren. Een raster van loopbruggen zal verschillende delen van het nieuwe gebouw verbinden met de aangrenzende gebouwen om de interne connectiviteit in het complex en een optimale interactie tussen de verschillende afdelingen te garanderen.

Beeld: Nieuw hoofdkantoor Zara in Arteixo, Spanje. Credits: via Inditex.

