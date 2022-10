Zara lanceert tweedehands initiatief en reparatieservice in het Verenigd Koninkrijk

Modegigant Zara lanceert op 3 november 2022 ‘Zara Pre-Owned’, een service waarbij consumenten kleding kunnen verkopen, doneren of laten repareren, in het Verenigd Koninkrijk. Als het aanslaat, wordt het mogelijk ook in andere Europese landen gelanceerd, zo staat in het persbericht.

Klanten van Zara kunnen alle gebruikte Zara-kledingstukken laten repareren. De reparatieservice zal mogelijkheden bieden zoals het herstellen van knopen en ritsen, en het repareren van naden. Daarnaast biedt het platform consumenten de kans om kledingstukken te verkopen. Er zullen recente foto’s en productinformatie van de items worden vermeld, zo is te lezen. Deze services zijn alleen voor Zara-kledingstukken. Een andere service die aan het platform is toegevoegd, is het doneren van kleding. Consumenten kunnen Zara Pre-Owned vragen gebruikte kleding op te halen om te doneren. De kleding die gedoneerd wordt, wordt aan het Rode Kruis geschonken. Deze service is voor kleding van ieder modemerk.

Zara Pre-Owned is beschikbaar in de winkels, op de website en in de app. Het nieuwe platform is een nieuwe actie van Zara’s moederbedrijf, Inditex, om naar een circulaire kledingindustrie toe te werken.