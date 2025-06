Zara's 'Travel Mode': Winkelen en reizen gecombineerd in zes steden

Zara, de toonaangevende modeketen van het Spaanse concern Inditex, heeft een nieuwe digitale functie gelanceerd onder de naam "Travel Mode". Deze toepassing is beschikbaar in geselecteerde landen, waaronder Nederland, via zowel de Zara-app als de officiële website.

Met Travel Mode krijgen gebruikers toegang tot zorgvuldig samengestelde reisgidsen voor zes internationale steden: Milaan, Rome, Londen, Manchester, Tokio en Kyoto. De inhoud is ontwikkeld door mode-experts en bevat per land relevante aanbevelingen op het gebied van cultuur, gastronomie en beleving.

Daarnaast biedt de functie de mogelijkheid om Zara-winkels in de betreffende steden eenvoudig te lokaliseren. Opvallend is dat gebruikers tevens online aankopen kunnen doen en deze desgewenst kunnen laten bezorgen bij hun hotel.

(Virtuele) gids van Zara voor de stad Londen. Credits: Zara.

Zara noemt "Travel Mode" een ‘nieuwe manier om de wereld te ontdekken via je app’. Volgens het merk biedt het toegang tot gidsen met tips van lokale kenners over musea, restaurants en hotels in de stad. De ervaring werkt ook offline en gebruikers kunnen hun reismomenten delen via digitale ansichtkaarten. Zoals eerder genoemd, kunnen Zara-winkels gelokaliseerd worden en is het mogelijk online te bestellen met levering aan het hotel. De functie is beschikbaar in geselecteerde markten.

Zara bouwt hiermee voort op zijn wereldwijde aanwezigheid: het merk heeft 1.759 winkels in 98 markten. De eerste zes gidsen richten zich op steden in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan. In deze drie landen is Zara sterk vertegenwoordigd, met respectievelijk 57 winkels in het VK, 88 in Italië en 64 in Japan (cijfers einde boekjaar 2024). De reisfunctie is geactiveerd net voor het zomerseizoen, een periode waarin deze steden extra aantrekkelijk zijn voor reizigers.

Zen-tuin van de Ryōan-ji tempel in Kyoto (Japan). Credits: Zara.

Zes steden samengesteld door modeprofessionals

De Britse gidsen zijn samengesteld door Tish Weinstock, schrijver en creatief consultant. Ze werkte als mode- en beauty-editor voor bladen als i-D, System Magazine en Britse Vogue. Daarnaast trad ze op als model en gezicht van merken zoals Chloé en Farfetch. Voor Zara maakte ze gidsen voor Londen en Manchester, met foto’s van Quentin de Briey. Ze raadt onder meer een bezoek aan de Serpentine Galleries aan, een wandeling door Hyde Park, een diner bij Rochelle Canteen of BiBi, of stilte in de Portico Library in Manchester. Voor overnachting beveelt ze hotel The Dakota aan.

De gidsen voor Rome en Milaan zijn samengesteld door Michael Gaubert, een Franse dj en producer die muziek verzorgde voor modeshows van onder andere Chanel en Louis Vuitton. Zijn gidsen, met foto’s van Matthieu Salvaing, zijn verdeeld in vijf onderdelen: Ervaringen, Eten en Drinken, Winkelen, Verblijf en Zara-winkels. Hij tipt bijvoorbeeld een knipbeurt bij Antica Barbieria in Milaan en een wandeling door "Fellini's Rome". Voor eten beveelt hij Bonci Pizzarium aan in Rome en ijs van Augusto Premiata in Milaan – met een voorkeur voor pistache en hazelnoot.

Zara-winkel in de Corso Vittorio Emanuele straat in Milaan. Credits: Zara.

De gidsen voor Tokio en Kyoto zijn gemaakt door Sarah en Philip Andelman, met foto’s van Fish Zhang. Sarah was medeoprichter van de beroemde Parijse winkel Colette en werkt nu als editor en consultant. Philip begon zijn carrière als assistent van fotografe Annie Leibovitz en maakte later videoclips voor bekende artiesten zoals Beyoncé en Taylor Swift.

In hun gidsen combineren ze mode, kunst en eten. Ze raden bijvoorbeeld aan om de Kiyomizu-dera tempel en de zen-tuin van de Ryōan-ji tempel in Kyoto te bezoeken. In Tokio kun je kunst bekijken in de Nanzuka Underground galerie, genieten van ramen bij restaurant Yamaguchi en bijzondere koffie drinken bij café Anakuma. Deze gidsen komen op een goed moment, nu Japan weer meer toeristen ontvangt, onder andere door de Wereldtentoonstelling in Osaka die begin april van dit jaar is gestart.