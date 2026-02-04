ZDHC breidt MRSL uit met Chemical Watchlist voor chemische stoffen

Multi-stakeholder organisatie ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), bekend als de uitgever van de Manufacturing Restricted Substances List (MRSL), heeft een nieuwe richtlijn voor chemische stoffen gepubliceerd: Chemical Watchlist V1.0.

Waar de MRSL aangeeft welke chemische stoffen niet toegestaan zijn in productieprocessen, biedt de Watchlist een bredere referentie van bijna 1.700 stoffen die mogelijk risico’s vormen voor gezondheid, milieu of circulariteit. De lijst is ontwikkeld door experts uit de industrie en is ook ge-peer-reviewed. Het gebruik is vrijwillig en er zijn geen testvereisten aan verbonden.

Het doel van de lijst is om merken en leveranciers te ondersteunen bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s en het creëren van uniforme communicatie over chemicaliën. Eerder hadden zij alleen de MRSL en hun eigen RSL’s, waardoor interpretaties en rapportages vaak uiteenliepen.

De publicatie verschijnt te midden van toenemende aandacht voor gevaarlijke stoffen, zoals PFAS. Deze ‘forever chemicals’ staan volop in de aandacht vanwege hun mogelijke gezondheids- en milieueffecten. De Europese Unie werkt aan strengere regels voor PFAS in consumentenproducten. Tot het zover is moet de Watchlist merken praktische handvaten bieden om al vast aan de slag te gaan met het onderwerp.