Zeeman en A.S. Watson meest transparante grote retailbedrijven van Nederland

Zeeman en A.S. Watson zijn de twee grote Nederlandse retailbedrijven die het meest transparant zijn in hun verslaggeving. Dat blijkt uit het juryrapport van de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die elke twee jaar wordt uitgebracht. Zeeman en A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat, behaalden allebei een score van 69 procent en delen daarmee de eerste plaats in de ranglijst.

In de lijst werden in totaal 43 grote retailorganisaties opgenomen. Deze werden beoordeeld op verschillende aspecten van hun verslaggeving, waaronder ‘organisatie en keten’, ‘getrouwheid’ en ‘responsiviteit’.

Koplopers Zeeman en A.S. Watson worden gevolgd door Grandvision, Jumbo Groep en Hema, met respectievelijke scores van 67, 66 en 64 procent. De gemiddelde score van de retailsector was 51,4 procent, een stuk beter dan in 2019, toen de gemiddelde score nog 38,6 procent was. Het aantal organisaties dat een score van nul behaalde is sinds 2019 echter nauwelijks veranderd. Van de 43 organisaties op de lijst behaalde 67,4 procent een score van nul.

Naast de retail werden voor de transparantiebenchmark ook andere sectoren onderzocht, waaronder banken en verzekeraars, techbedrijven en transportbedrijven. De transparantiebenchmark richt zich vooral op grotere organisaties. Welke bedrijven worden onderzocht, wordt gebaseerd op criteria als omzetcijfers en werknemersaantallen.

In het juryrapport wordt onderstreept dat er met de benchmark ‘geen inhoudelijk oordeel wordt geveld over de concrete activiteiten of resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het oordeel heeft betrekking op de mate waarin organisaties op dit vlak transparant zijn in hun jaarverslaggeving.’