Zeeman en Prénatal betalen ‘leefbaar loon’ in Indiase fabriek

Textielsuper Zeeman en babywinkel Prénatal betalen een ‘leefbaar loon’ aan medewerkers in een gedeelde fabriek in India, dat meldt Zeeman in een persbericht. Een week geleden is de eerste betaling gedaan.

Het minimumloon in India was niet voldoende om een gezin te onderhouden, zo staat in het persbericht. De bijdragen zijn opgebouwd tussen het minimum- en leefbaar loon en worden gecompenseerd voor productieaandeel van negentig procent wat Zeeman en Prénatal samen hebben. Medewerkers zien op de salarisstrook ‘wage premium Zeeman & Prénatal’ staan. De lokale NGO Fair Wear houdt in de gaten of het bedrag daadwerkelijk bij hen terechtkomt.

De twee bedrijven zeggen in alle productielanden waar de retailers fabrieken hebben, minstens het minimumloon te betalen. In bepaalde regio’s blijkt het minimumloon niet hoog genoeg om een gezin te onderhouden, zo is te lezen. Zeeman en Prénatal werken daarom aan een regionale aanpak om aan een leefbaar loon te voldoen. Er zijn diverse stakeholders bij dit project betrokken: Fair Wear Foundation, IDH Trade, Schone Kleren Campagne en Wageindicator. Zij gaven input op het voorgestelde plan van aanpak en de onderliggende berekening.