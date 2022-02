Zeeman gaat nu tweedehandskleding in alle Nederlandse winkels inzamelen

Na een 'succesvolle pilotperiode' rolt Zeeman de inzameling van tweedehands kleding uit naar alle Nederlandse winkels, zo meldt de discounter vandaag in een persbericht. Eerder kon in 50 van de 460 Zeeman-winkels tweedehands kleding worden ingeleverd, en sinds afgelopen week kan dat in alle Nederlandse vestigingen. Doel is de impact van het resale-concept verder te vergroten, aldus Zeeman. Het bedrijf werkt samen met Het Goed, een sociale onderneming met dertig kringloop kringloopwarenhuizen en vijf textielsorteercentra in Nederland.

“Bij Zeeman zijn we zuinig. Zuinig op de middelen die we nodig hebben en zuinig op mensen, het milieu en de maatschappij. Vandaar dat we dan ook blij zijn met deze uitbreiding van ons Resale-concept, waarmee we nu door heel Nederland plekken creëren voor mensen om hun kleding in te leveren voor hergebruik en recycling. Een deel hiervan wordt uiteindelijk ook weer doorverkocht in zes van onze winkels. In 2021 heeft Zeeman op deze manier 20.601 stuks aan tweedehands kleding verkocht. Dit staat gelijk aan 15.000 kilogram CO2 die bespaard is,” meldt Arnoud van Vliet, Manager CSR & Quality bij Zeeman in het persbericht. “Door de samenwerking met Het Goed zorgen wij er bovendien niet alleen voor dat kleding lokaal hergebruikt kan worden, maar bieden we ook werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Afgelopen zomer startte de retailer ook in de winkels in Nijmegen, Nieuwegein, Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Den Haag en Maastricht met de doorverkoop van tweedehands dames-, baby- en kinderkleding.

Op dit moment heeft Zeeman dertienhonderd filialen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Het hoofdkantoor en distributiecentrum zijn gevestigd in Alphen aan den Rijn.