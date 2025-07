Zeeman noteert lichte omzetdaling en verlies in 2024

Zeeman heeft het boekjaar 2024 afgesloten met een lichte omzetdaling en verlies ten opzichte van het jaar ervoor. De textieldiscounter boekte een omzet van 969 miljoen euro, 5 miljoen minder dan in 2023. Het aantal verkochte artikelen daalde van 281 miljoen naar 270 miljoen. Dat meldt RetailTrends, op basis van eerdere berichtgeving door NRC.

De eenmalige logistieke herstructurering in het distributiecentrum in Alphen aan den Rijn zorgden er volgens de krant voor dat de retailer 30 miljoen euro aan omzet misliep. In een reactie op het verzoek van FashionUnited om meer informatie deelt een woordvoerder van Zeeman: “De logistieke problemen die gepaard gingen met de mechanisatie van ons magazijn zijn volledig opgelost. Zoals elk retailbedrijf heeft ook Zeeman last van de instabiliteit in de zeevrachtsector. Dit zorgt soms voor verstoringen in de logistieke keten.”

Vanuit Alphen aan den Rijn bevoorraadt Zeeman al zijn 1.393 filialen.

Verwachting Zeeman boekjaar 2025

Zeeman verwacht voor het boekjaar 2025 verbeterde cijfers te tonen. “De omzet- en winstontwikkeling in 2025 is positief. We winnen marktaandeel in de belangrijkste landen en voorzien een beter resultaat dan in 2024,” aldus de retailer.

Ondanks de logistieke problemen opende de retailer in 2024 vijftig nieuwe winkels en sloot er negen. Daarnaast zijn 22 winkels gerenoveerd. Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen jaren stabiel gebleven.

Editor's Note: Dit artikel is op woensdag 9 juli om 17:00 uur aangepast nadat FashionUnited Zeeman om meer informatie had gevraagd.