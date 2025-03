Zeeman sluit zich aan bij Spaanse brancheorganisatie Arte

Madrid - De Asociación Retail Textil España (Arte), de brancheorganisatie van grote winkelketens in mode, textiel en schoenen met een vestiging en activiteiten in Spanje, breidt zich verder uit met de toevoeging van het Nederlandse bedrijf Zeeman. Het is het nieuwste bedrijf in de sector dat zich aansluit bij deze werkgeversorganisatie, van waaruit het zich zal inspannen voor de belangen van de industrie en haar professionals, samen met bedrijven als Inditex, Mango en Tendam.

De oorsprong van Zeeman gaat terug tot 1967, toen het in Nederland werd opgericht. Het was in die tijd dat, met de hulp van oprichter Jan Zeeman, de eerste Zeeman-winkel in Alphen aan den Rijn werd geopend. Een winkel die in die tijd als revolutionair werd beschouwd, dankzij het gecombineerde aanbod van modeartikelen en supermarktproducten tegen zeer concurrerende prijzen. Een formule waarmee de Nederlandse ondernemer aan de slag ging en waarmee hij de basis legde voor een Nederlandse multinational met momenteel meer dan 1.300 winkels, verspreid over zeven Europese landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Spanje. In Spanje vestigde Zeeman zich voor het eerst in 2015 en sindsdien heeft het zijn bedrijfsmodel verder uitgebouwd. Het heeft momenteel 196 verkooppunten in Spanje en meer dan 1.100 werknemers. Een aanwezigheid en impact in het land die het vanaf nu zal proberen te benutten, ter verdediging van zijn eigen belangen en die van de gehele detailhandelssector in Spanje, met zijn toetreding tot Arte.

Ana López-Casero, voorzitter van Arte, verklaarde vanuit de directie van dezelfde ondernemingsorganisatie dat ze er zeker van is dat deze toetreding hun positionering als vereniging van de grote detailhandel in textiel verder zal versterken. De aanwezigheid van Zeeman als nieuw lid binnen de vereniging zal volgens López-Casero de krachten bundelen in hun doelstellingen om de sector te verdedigen, met name op sociaal, economisch en arbeidsrechtelijk gebied.

Met meer dan 40 grote merken aangesloten

Met de toetreding van Zeeman tot Arte vertegenwoordigt de ondernemingsorganisatie, die in januari 2023 van start ging en momenteel de onderhandelingen leidt voor de opstelling van de eerste nationale collectieve arbeidsovereenkomst voor grote merken in de textiel- en schoenenhandel, terwijl ze verschillende initiatieven onderneemt die gericht zijn op het benadrukken van de waarde van de sector en haar professionals, en in het bijzonder haar vrouwelijke professionals, de belangen van meer dan 40 grote merken in de sector.

Na de oprichting eind 2022, onder leiding van slechts vijf grote modemerken, maken nu de Spaanse multinational All We Wear Group (moederbedrijf van Pepe Jeans London, Hackett en Façonnable en verantwoordelijk voor de distributie voor Iberia van Tommy Hilfiger en Calvin Klein), Bimba y Lola, de Encuentro Modas-groep (eigenaar van de ketens Encuentro en Öbu), de Inditex-groep (via zijn modeketens Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho en Zara Home), de Duitse multinational Hugo Boss, de keten H&M, Iberia Sports Retail Group (de dochteronderneming voor Iberia van het Britse JD Sports en zijn ketens JD, Sport Zone en Sprinter), Kiabi, Mango, Grupo Mayoral, Parfois, Pepco, Primark, Punt Roma, Tendam en Uniqlo deel uit van Arte. Een groeiend aantal groepen, met hun respectievelijke merkenportefeuilles, waar nu het Nederlandse Zeeman aan is toegevoegd.

Vanuit Arte wordt aangegeven dat Arte, met deze toetredingen en de toevoeging van steeds meer nieuwe leden, doorgaat met het opnemen van nieuwe merken om de belangen van de textielhandelssector te vertegenwoordigen. De ondernemingsorganisatie streeft er ook naar om actief de kennis van de sector, de promotie van talent en de duurzaamheid ervan te bevorderen, evenals de dialoog en allianties met de overheden en entiteiten, publiek en privaat, die het meest representatief zijn voor de sector.