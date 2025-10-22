Zeeman verwerkt 24.000 ton oud textiel tot 50.000 kledingstukken

In Europa neemt de hoeveelheid afgedankt textiel alsmaar toe. Tegelijkertijd bereiken de van export afhankelijke textielinzamelaars hun limiet. De opbouw van lokale netwerken voor textiel-naar-textiel recycling verliep tot nu toe traag. Daarom lijkt het door de Nederlandse Boer Groep geïnitieerde project een mijlpaal.

Het textielrecyclingbedrijf kreeg financiële steun van de Franse organisatie Refashion. Deze organisatie is in Frankrijk verantwoordelijk voor het systeem van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (ook bekend als Extended Producer Responsibility, of EPR).

Textiel-naar-textiel recycling in de EU

Het post-consumer textiel dat in het project van acht maanden is gerecycled, werd in Frankrijk verzameld en gesorteerd, aldus een persbericht van het Europese branche-initiatief Rehubs. Vervolgens ging het naar Frankenhuis, een dochteronderneming van de Boer Groep. Hier werd het textiel op kleur gesorteerd en vervezeld. Zo werd blauw en wit textiel gesorteerd om de uiteindelijke kleur van het garen te beïnvloeden.

Het voorbereide basismateriaal werd uiteindelijk naar Italië getransporteerd. Garenproducent Spinaker verwerkte de vezels van oud textiel tot garen en weverij Stelly Sky produceerde daar de stof van. Hiermee werden 50.000 kledingstukken geproduceerd, met een recyclingpercentage van zeventig procent per stuk.

Het project bewijst dat Europa zijn textielafval op grote schaal kan omzetten in nieuwe kledingstukken, staat in het persbericht van Rehubs van dinsdag.

“Door de opbouw van een volledig circulaire waardeketen hier in Europa, hebben we laten zien dat textiel-naar-textiel recycling niet alleen mogelijk, maar ook economisch rendabel is”, zegt Véronique Allaire, hoofd circulaire economie bij Refashion. “Dit is een sterk signaal dat onze industrie de transitie naar een echte circulaire economie kan leiden.”

De vicieuze cirkel doorbreken

Ook de discounter is tevreden. De truien die in het project zijn geproduceerd, zijn goed verkocht en tonen aan dat klanten betaalbare, circulaire producten waarderen, zegt Mariëlle van Dillen, senior inkoper circulariteit bij Zeeman. “Dit project brengt ons dichter bij ons doel om textiel vaker te hergebruiken en onze impact als retailer te verminderen.”

Rehubs brengt als branche-alliantie organisaties uit de hele textiele waardeketen in Europa samen om de huidige vicieuze cirkel te doorbreken. Recyclingbedrijven vonden het tot nu toe moeilijk om hun productie op te schalen zonder toezeggingen van modemerken. Hierdoor was er voor kledingbedrijven een tekort aan concurrerend geprijsde, gerecyclede vezels.