Zeeman ziet omzet lichtelijk stijgen maar verkoopt minder producten

Zeeman groeit in 2023 minder hard dan een jaar eerder. De Nederlandse textielsuper verkocht minder artikelen, maar liet het aantal winkels juist groeien, zo blijkt uit het MVO-verslag. Zeeman zette in 2023 dan ook in op het verbeteren van de winkelkwaliteit.

De omzet van Zeeman bedraagt 974 miljoen euro en stijgt daarmee met 42 miljoen euro, vergeleken met het jaar 2022. De netto-omzet bedraagt 809 miljoen euro wat een groei van 35 miljoen euro markeert.

De omzet stijgt minder hard dan een jaar eerder. Dat kan te maken hebben met het aantal verkochte producten. Hier maakt Zeeman namelijk een krimpt door. Het bedrijf verkocht 10 miljoen artikelen minder dan een jaar eerder. Daarvan zijn vier kerngroepen het populairst: Baby- en kinderkleding, beenmode, huishoudtextiel, en ondergoed en nachtkleding.

Zeeman telde in 2023 zo’n 1.352 winkels. Het betekent dat de Nederlandse textielsuper 39 winkel meer op de kaart heeft staan dan een jaar eerder. In 2023 maakte Zeeman bijvoorbeeld de eerste stappen naar Portugal. Dit land telt nu 3 Zeeman-vestigingen. In Spanje en Frankrijk groeide het aantal winkels het hardst, terwijl het filialenaantal in Duitsland en Nederland juist afnam.

De omzet steeg lichtelijk en het aantal verkochte producten daalde. Dat zijn voor Zeeman signalen om de kwaliteit van de winkels te verbeteren. Zo rolde het bedrijf een nieuw winkelconcept uit. In totaal zijn 60 vestigingen nu voorzien van een nieuw uiterlijk; de producten worden duidelijker gepresenteerd, de meubels zijn multifunctioneel en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recyclebare promotiematerialen, zo staat in het verslag. Bovendien werd geïnvesteerd in schuifdeuren om energie te besparen.

