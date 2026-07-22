Zeevrachttarieven uit Azië verdubbeld

Importeurs die hun najaars- en wintercollecties uit China halen, worden geconfronteerd met sterk stijgende logistieke kosten. De spotprijzen voor zeevracht tussen Azië en Europa zijn in dertig dagen tijd bijna verdubbeld, meldt logistiek platform Cargoplot in een persbericht. De stijging wordt veroorzaakt door geopolitieke spanningen en vroegtijdige toeslagen van rederijen, wat een directe invloed heeft op de inkoopmarges in de modebranche.

Uit marktgegevens van Cargoplot blijkt dat de gemiddelde containerprijs (TEU) is gestegen van maximaal 2.416 dollar in mei naar 4.440 dollar in juni. Door de aanhoudende onrust rond de Rode Zee varen rederijen om via Kaap de Goede Hoop. De langere vaartijden zorgen voor capaciteitstekorten, waardoor transporteurs vroegtijdig toeslagen doorberekenen, waaronder een Peak Season Surcharge en extra brandstoftoeslagen die oplopen tot 600 dollar per container.

De tariefstijging raakt de kledingsector op een cruciaal moment, aangezien veel retailers momenteel hun voorraden voor het najaar en de feestdagen laten overkomen. Omdat transportkosten lastig op de consument te verhalen zijn in de huidige retailmarkt, adviseren experts om marges strakker te bewaken bij de bron. Logistiek dienstverleners en belangenorganisaties zoals de Netherlands-China Business Council benadrukken dat het maken van scherpere leverings- en inkoopafspraken met Chinese fabrikanten noodzakelijk is om de opgelopen vrachtkosten op te vangen.