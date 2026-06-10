Zeewier-stof pionier Keel Labs vraagt faillissementsbescherming aan

Keel Labs, de Amerikaanse startup achter de eerste stoffen gemaakt van zeewier, heeft op 5 juni Chapter 11-faillissementsbescherming aangevraagd bij de rechtbank van North Carolina. Het bedrijf heeft naar schatting tot 10 miljoen dollar aan bezittingen en een miljoen dollar aan schulden.

Voor de productie van Kelsun worden biopolymeren uit zeewier gehaald en via een chemisch proces omgezet in draden. Die draden worden vervolgens gesponnen tot vezels. Keel Labs noemt Kelsun zelf een 'plug-and-play integratie': het materiaal is te breien én te weven, en te mengen met andere vezels zoals katoen of hennep. In 2024 leverde de innovatie het bedrijf nog de ‘Innovation Project of the Year’-award op bij de Textile Exchange Climate & Nature Impact Awards.

Oprichtsters Tessa Callaghan en Aleksandra Gosiewski begonnen in 2017 in een klein laboratorium in Brooklyn, toen nog onder de naam AlgiKnit, met de missie om vezels uit de oceaan de vervuilende modesector in te fietsen. In 2022 volgde een flinke groeispurt dankzij een Series A-investering van 13.000.000 dollar, van onder andere Collaborative Fund, H&M Co:Lab en Horizons Ventures.

Bijna een decennium later leken de oprichtsters te hebben bewezen dat zeewier een uitstekende grondstof voor kleding kan zijn. Na de coronaperiode groeide de bekendheid van Kelsun snel door samenwerkingen met grote namen. Zo maakte Kelsun voor Stella McCartney (2023) een fijngebreide tanktop, en zat er een derde deel Kelsun in een katoenen shirt van het Californische merk Outerknown (2025). Als laatste brachten H&M en & Other Stories (2025) een capsulecollectie uit met het materiaal.

In 2024 prees het bedrijf zich in gesprek met FashionUnited nog gelukkig, dat het de moeilijkste groeifases van een scale-up had doorstaan. Kledingstukken met Kelsun gingen de markt op in oplages van meer dan 100 stuks, tegen een concurrerend prijsniveau. Het 'next-gen', duurzame materiaal leek klaar voor het grote modesysteem.

Hoewel de huidige faillissementsaanvraag niet per se betekent dat Keel Labs ermee ophoudt, roept het wel vragen op. Wat is er dán nodig om een levensvatbaar bedrijf te runnen in het alternatieve vezelsegment? Hoe produceer je als klein bedrijf schaalbare, hoogwaardige vezels met een lagere impact, terwijl je tegelijkertijd een gezonde cashflow behoudt?