Zegna Groep promoot Italiaanse cultuur, investeert in shows en evenementen in binnen- en buitenland, en richt zich op geuren

Ermenegildo Zegna noteert in 2025 een omzet van 1,9 miljard euro, een organische stijging van 1,1 procent (een daling van 1,5 procent op jaarbasis), en een nettowinst van 109,5 miljoen euro, een toename van twintig procent ten opzichte van de 90,9 miljoen in 2024. Deze prestatie is te danken aan hogere financiële inkomsten en wisselkoerswinsten (respectievelijk 41,5 miljoen en 9,0 miljoen euro). Dit komt voornamelijk door gunstige wisselkoersen en een lager effectief belastingtarief (22 procent in 2025, vergeleken met 30 procent in 2024).

De omzet is als volgt verdeeld: 1,18 miljard euro van het merk Zegna (een stijging van 1,5 procent), 268,5 miljoen euro van Thom Browne (een daling van 14,7 procent) en 317,1 miljoen euro van Tom Ford Fashion (een stijging van 0,8 procent). De groep noteert een Ebit van 163 miljoen euro (173 miljoen euro na aftrek van tien miljoen euro aan voorzieningen voor verwachte kredietverliezen in verband met de Chapter 11-procedure van Saks Global) en stelt een dividend van 0,12 euro per gewoon aandeel voor.

De brutowinstmarge bedraagt 67,5 procent, vergeleken met 66,6 procent in het boekjaar 2024. De netto financiële positie van de groep is 52 miljoen euro positief per 31 december 2025, vergeleken met een netto financiële schuld van 94 miljoen euro per 31 december 2024.

“In 2025 realiseerde onze groep een solide omzet- en nettowinstgroei, ondanks een aanhoudend complexe omgeving voor de hele sector. De omzet bereikte 1,9 miljard euro, met een organische groei van 1,1 procent. De nettowinst kwam uit op 109 miljoen euro, een stijging van twintig procent ten opzichte van vorig jaar. We sloten het boekjaar bovendien af met een netto kaspositie van 52 miljoen euro, wat de financiële flexibiliteit van de groep verder versterkt”, legt Ermenegildo “Gildo” Zegna, uitvoerend voorzitter van de Ermenegildo Zegna Groep, uit.

Ermenegildo Zegna Credits: Zegna Groep

Tijdens de conference call met analisten van vanmiddag, vrijdag 20 maart, ging Gildo Zegna dieper in op de strategie van het bedrijf. Deze strategie ligt ten grondslag aan de goede resultaten van het afgelopen boekjaar en zal de toekomstige koers steeds meer bepalen. Zegna sprak ook uitgebreid over de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, die een extra element van onzekerheid voor de sector met zich meebrengen.

“In dit bijzonder complexe scenario blijven onze prioriteiten duidelijk: gerichte groei, een solide kasstroomgeneratie en een strikte uitvoering van onze plannen om de gestelde doelen te bereiken. We blijven alert op mogelijke risico's, maar onze ambities en vastberadenheid om ze te realiseren veranderen niet. Het Midden-Oosten blijft een belangrijke regio voor onze groep. Op korte termijn passen we onze activiteiten aan de situatie aan, maar we verwachten dat de regio een belangrijke rol blijft spelen in onze business, met name dankzij de veerkracht van onze klanten”, aldus Gildo Zegna.

Wat klantenbinding betreft, benadrukt de uitvoerend voorzitter het belang van de wortels van het merk Zegna. Een vergelijkbare nadruk ligt op de andere twee merken: Tom Ford en Thom Browne. De voorzitter van het bedrijf herinnert aan het succes van de Tom Ford-show, ontworpen door Haider Ackermann, die onlangs in Parijs plaatsvond. De nieuwe Tom Ford-collectie is een dialoog tussen tegenpolen die elkaar aantrekken: chic en casual, durf en zekerheid.

Het bedrijf werkt bovendien aan de komende show van Thom Browne, die op 22 juni in Milaan op de agenda staat. Vorige maand presenteerde de Amerikaanse ontwerper de ready-to-wear herfst-wintercollectie 2026 in San Francisco. Daarnaast, zo herinnert Gildo Zegna, onthulden Asics en Thom Browne hun eerste sneaker op de catwalk van de GQ Bowl.

De Zegna-collectie, ontworpen door artistiek directeur Alessandro Sartori en gepresenteerd in Milaan, put uit het DNA en de geschiedenis van het merk. De setting is een denkbeeldige kledingkast, gevuld met echte items uit de familiegarderobe van Gildo, uitvoerend voorzitter van de groep, en Paolo Zegna. Beiden zijn lid van de derde generatie van de Zegna-familie. De collectie bevat persoonlijke stukken en geërfde kleding van voorouders. Ze is ontstaan uit een liefde voor weven en dragen en getuigt van een strategie die rust op een merkvisie die steeds meer lifestyle en cultuur omarmt. Geuren vormen bijvoorbeeld een belangrijk hoofdstuk in dit scenario. Memorie is namelijk de nieuwe ‘olfactorische garderobe van Zegna’. Zes geuren die het hele erfgoed van het merk uit Biella omvatten, waarbij elke compositie een herinnering, een specifieke plaats of een gebaar is. De parfums van Zegna schrijven een nieuw hoofdstuk voor het label, beginnend bij de wortels, ‘het meest waardevolle dat we hebben’.

Wortels en DNA dus, maar ook cultuur. Het is geen toeval, legt Gildo Zegna uit, dat Ermenegildo Zegna officieel sponsor is van het Italiaanse Paviljoen op de Biënnale van Venetië 2026, die van 9 mei tot 22 november plaatsvindt. Het initiatief versterkt de band van het bedrijf met de wereld van de hedendaagse kunst en de promotie van de Italiaanse cultuur.

Het Italiaanse Paviljoen, samengesteld door Cecilia Canziani, presenteert het project van kunstenares Chiara Camoni getiteld ‘Met jou met alles’. Het is een werk dat uitnodigt tot reflectie over de relatie tussen materie, tijd en gedeelde praktijken. Volgens het bedrijf zet deze sponsoring een traject van creatieve ondersteuning voort dat past binnen de industriële en culturele geschiedenis van de groep.

Gelijktijdig met de Biënnale organiseert Oasi Zegna van 22 mei tot 22 november een solotentoonstelling van Camoni, samengesteld door Ilaria Bonacossa. Dit is een gelegenheid om het werk in dialoog te brengen met het natuurlijke landschap en het textielerfgoed van het bedrijf.

Andere evenementen buiten de Italiaanse grenzen zullen de band met de internationale klantenkring versterken, zoals de Zegna zomer 2027-show. Het merk presenteert zijn collectie in Los Angeles, buiten de traditionele kalender van Milaan Fashion Week.

De show vindt plaats op 5 juni, gelijktijdig met de opening van Villa Zegna, de tijdelijke privéclub van het merk. De club opent direct na de show en blijft enkele dagen in Los Angeles.

Terkugkomend op de cijfers van het bedrijf, zoals financieel directeur Gianluca Tagliabue tijdens de conference call met analisten uitlegde, bereikte de brutowinst in boekjaar 2025 een bedrag van 1.294,0 miljoen euro, vergeleken met 1.296,6 miljoen euro in heel 2024. De brutomarge was 67,5 procent, tegenover 66,6 procent in 2024. “Deze stijging werd voornamelijk gedreven door de kanaalmix, waarbij de directe verkoop aan consumenten steeg tot 82 procent van de totale merkomzet in 2025 (vergeleken met 78 procent in 2024).”

De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 1.033,9 miljoen euro (53,9 procent van de omzet) in 2025, vergeleken met 1.008,3 miljoen euro (51,8 procent van de omzet) het jaar daarvoor.

De stijging weerspiegelt voornamelijk investeringen ter ondersteuning van toekomstige groei, waaronder personeelskosten, hogere IT-uitgaven en de voortdurende ontwikkeling van het retailnetwerk. Het bedrag omvat ook tien miljoen euro aan voorzieningen voor verwachte kredietverliezen met betrekking tot Saks Global, na hun vrijwillige verzoek tot reorganisatie onder Chapter 11 van de Amerikaanse faillissementswet. De verhouding tussen kosten en omzet werd ook beïnvloed door de negatieve operationele hefboomwerking als gevolg van lagere inkomsten, met name bij Thom Browne.

De marketinguitgaven in 2025 bedroegen 120,7 miljoen euro, vergeleken met 121,4 miljoen euro in 2024. De verhouding tot de omzet bleef nagenoeg onveranderd, ondanks een groter aantal activaties. Dit weerspiegelt een meer gerichte en efficiënte marketingaanpak voor de drie merken. De groep rapporteerde een operationele winst van 139,5 miljoen euro, vergeleken met 166,9 miljoen euro in 2024.

De vooruitzichten voor het lopende jaar

“De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben de onzekerheid over de wereldwijde economische vooruitzichten voor 2026 vergroot en de zichtbaarheid op de vraag naar luxegoederen verminderd. Het management van de groep bevestigt dat het gefocust blijft op het behalen van zijn doelstellingen voor 2027, maar erkent de potentiële risico's die verband houden met de duur van het conflict en de mogelijke impact ervan op de wereldwijde groei en de consumentenvraag”, concludeerde het management over de vooruitzichten voor het lopende jaar. Op 30 april presenteert het bedrijf de resultaten van het eerste kwartaal.