Zegna Groep sluit 2025 af met kleine omzetdaling, maar groei in Q4

De Ermenegildo Zegna Groep sluit 2025 af met een omzet van 1,91 miljard euro, een daling van 1,5 procent. Het Italiaanse bedrijf heeft de merken Zegna en Thom Browne in het portfolio.

De omzet in het vierde kwartaal van 2025 bedroeg 591 miljoen euro, een groei van plus 0,3 procent op jaarbasis en plus 4,6 procent op organische basis. Dit bevestigt een versnelling ten opzichte van het derde kwartaal, voornamelijk gedreven door de strategische focus van de groep op het direct-to-consumer kanaal.

Ermenegildo Zegna: “het laatste kwartaal van het jaar noteerde een organische omzetgroei van plus tien procent in ons strategische direct-to-consumer kanaal”

“Het laatste kwartaal van het jaar liet een organische omzetgroei zien van plus tien procent in ons strategische direct-to-consumer kanaal op groepsniveau. Dit is een verbetering met een positieve bijdrage van elk van onze drie merken. Vooral Zegna versnelde verder dankzij een dubbelcijferige organische groei in het direct-to-consumer kanaal. Deze prestatie bevestigt de kracht van onze visie en de relevantie van onze strategie. 2025 was ook een cruciaal jaar voor onze groep en onze familie. Ik heb besloten een stap vooruit te zetten om de volgende generatie leiders te versterken. Gianluca Tagliabue heeft de rol van CEO van de groep op zich genomen, en ik heb het stokje doorgegeven aan de vierde generatie, waarbij Edoardo en Angelo Zegna nu het merk Zegna leiden”, benadrukte Ermenegildo “Gildo” Zegna, uitvoerend voorzitter van de groep.

Wat het merk Zegna betreft, bedroeg de omzet voor heel 2025 1,18 miljard euro (plus 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). In het vierde kwartaal behaalde het merk 361,7 miljoen euro (plus 2,4 procent), gedreven door het direct-to-consumer kanaal in EMEA (vooral het Midden-Oosten) en Noord- en Zuid-Amerika (Verenigde Staten).

Voor Thom Browne bedroeg de omzet in 2025 268,5 miljoen euro (min 14,7 procent). Ondanks de algehele daling door de afschaling van de groothandel, groeide het direct-to-consumer kanaal in het vierde kwartaal met plus 11,2 procent op organische basis.

De omzet van Tom Ford Fashion bedroeg 317,1 miljoen euro in 2025 (plus 0,8 procent op jaarbasis). De prestatie in het vierde kwartaal (plus 1,5 procent organisch) werd gedreven door het direct-to-consumer kanaal in EMEA en de rest van de APAC-regio.

De omzet van de textieldivisie bedroeg 134,2 miljoen euro in 2025 (min 2,8 procent op jaarbasis).

Wat de afzonderlijke geografische gebieden betreft, boekte het bedrijf in EMEA in 2025 een omzet van 683,8 miljoen euro (plus 0,5 procent), wat overeenkomt met 36 procent van de totale omzet. In Noord- en Zuid-Amerika bedroeg het resultaat 566,1 miljoen euro (plus 7,9 procent), oftewel 30 procent van de groepsomzet. “Zeer sterke resultaten voor Zegna en Thom Browne in het vierde kwartaal (plus 15,6 procent organisch)”, specificeert het persbericht. In Groot-China bedroeg de omzet 435,2 miljoen euro (min 14,6 procent op jaarbasis). De daling is te wijten aan de vertraging bij Thom Browne en TFF, naast de timing van groothandelsleveringen. In de rest van APAC boekte het bedrijf 228,8 miljoen euro (min 0,5 procent op jaarbasis), met een verbetering in het vierde kwartaal (plus 5,1 procent organisch).

Bovendien heeft het bedrijf sinds één januari een nieuwe organisatiestructuur: Gildo Zegna is uitvoerend voorzitter van de groep. Gianluca Tagliabue heeft de rol van CEO van de groep op zich genomen, Gian Franco Santhià is de nieuwe CFO, en Edoardo en Angelo Zegna zijn co-CEO's van het merk Zegna.