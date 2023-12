Zegna Group mikt op 10 procet omzetgroei na deal met Tom Ford Door Natasja Admiraal bezig met laden... Business 3DLook x Berschka Credits: 3DLOOK

“Tom Ford Fashion zou wereldwijd tot de top tien van luxemerken moeten behoren.” Die woorden sprak Gildo Zegna, voorzitter en CEO van Ermenegildo Zegna N.V dinsdag. Tijdens een persconferentie op de Capital Markets Day van het bedrijf, gaf Zegna een update over de strategische doelstellingen en financiële vooruitzichten, nadat het vorig jaar de exclusieve licentierechten van Tom Ford verwierf. Ermenegildo Zegna N.V, beter bekend als de Zegna Group, streeft naar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van ruim tien procent op de middellange termijn, waarbij de winst twee keer zo snel stijgt. Dat schrijven verschillende nieuwsbronnen waaronder WWD. Zegna verwacht dat de winkelproductiviteit in 2023 met bijna vijftig procent groeien ten opzichte van twee jaar eerder en dat het marktaandeel wereldwijd zal toenemen. Tom Ford Fashion verwacht zijn omzet op de middellange termijn met meer dan tien procent te laten groeien, door gebruik te maken van de synergie van de groep en het potentieel van het merk. Zegna sloot verdere overnames voorlopig uit. “Voorlopig concentreren we ons op de ontwikkeling van onze drie prachtige merken”, zei Zegna tijdens de persconferentie, verwijzend naar de drie merken van Zegna Group: Thom Browne, Zegna en Tom Ford.