Zeker zestien doden bij brand in fabriek in Bangladesh

Zeker zestien doden bij een brand dinsdag in een chemische en kledingfabriek in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, aldus functionarissen.

Volgens Tajul Islam Chowdhury, directeur van de brandweer, begint de brand in het magazijn van de fabriek. Vervolgens slaat het vuur over naar een nabijgelegen kledingfabriek met meerdere verdiepingen.

Alle lichamen zijn geborgen uit de kledingfabriek, zo bevestigt Chowdhury het dodental aan verslaggevers.

Buiten de fabriek zoeken radeloze familieleden naar hun dierbaren. De negentienjarige Abdur Rahman zegt op zoek te zijn naar zijn broer Robin.

“Ik heb een van zijn collega's gevonden, die ontsnapte door een raam in te slaan. Hij zag mijn broer Robin binnen,” vertelt Rahman aan AFP. “Hij heeft het niet gered.”

Verschillende anderen houden foto's van vermiste dierbaren omhoog, smekend om informatie.

“De overledenen lijken ernstig letsel te hebben opgelopen door het inademen van chemicaliën, aangezien er binnen licht ontvlambare materialen lagen opgestapeld,” aldus Chowdhury tegen verslaggevers.

De autoriteiten kunnen het chemische magazijn nog niet betreden.

Een luide explosie ging vooraf aan de vlammen en rook die de omgeving vulden, aldus ooggetuige Tahmina Sharmin (34).

“Mensen schrokken en wisten eerst niet wat ze moesten doen,” vertelt ze aan AFP.

Ze was naar eigen zeggen een van de eersten ter plaatse, nog voor de komst van de brandweer.

Alleen al vorig jaar werden er in Bangladesh meer dan 26.500 branden gemeld. De veiligheidsnormen in het land zijn laks en worden vaak genegeerd.

In 2021 kwamen minstens 52 mensen, waaronder veel kinderen, om het leven bij een brand in een voedselverwerkingsfabriek.

De ergste brand in Bangladesh vond plaats in 2012. Een brand verwoestte toen een kledingfabriek in de buitenwijken van Dhaka, met minstens 111 doden en meer dan 200 gewonden tot gevolg.