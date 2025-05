Zeldzame blauwe diamant geveild voor 19 miljoen euro

Genève - Een uitzonderlijk zeldzame blauwe diamant is dinsdagavond in Genève geveild voor 17,9 miljoen Zwitserse frank (19 miljoen euro), maakte veilinghuis Sotheby’s bekend. De bijzondere steen trok wereldwijde belangstelling vanwege zijn zeldzame kleur en hoge kwaliteit, wat resulteerde in een hevige biedingsstrijd.

De biedingen op de 10,3-karaats diamant, bekend als 'The Mediterranean Blue,' begonnen bij 9 miljoen frank. Uiteindelijk werd de edelsteen verkocht aan een privéverzamelaar uit de VS. De identiteit van de koper is niet vrijgegeven.

'The Mediterranean Blue' is onlangs gevonden in de bekende Cullinan-mijnen in Zuid-Afrika en werd in maart voor het eerst aan het publiek voorgesteld. Sindsdien trok de steen veel aandacht in de diamantwereld.

Voor de veiling in Genève werd de diamant vorige maand al tentoongesteld in Abu Dhabi, samen met andere zeldzame edelstenen ter waarde van meer dan 100 miljoen dollar.

“Blauwe diamanten behoren tot de meest zeldzame edelstenen ter wereld”, zei Quig Bruning van Sotheby’s. Hij noemde de Mediterranean Blue “misschien wel de opvallendste diamant van het seizoen”.

Toch was niet iedereen even enthousiast. Tobias Kormind van juwelier 77 Diamonds merkte op dat de veiling minder spectaculair verliep dan verwacht. Volgens hem speelt wereldwijde economische onzekerheid, zoals de spanningen tussen de VS en China, mogelijk een rol in het terughoudende biedgedrag.