Zelfscankassa’s en achteraf betalen populairste betaalmethodes in Nederland

Nederlandse consumenten houden van gemak. Dat ziet financieel technologieplatform Adyen ook terug in een onderzoek. Afrekenen moet namelijk zo snel en simpel mogelijk, zo blijkt uit de bevindingen.

Ruim een zesde van de Nederlandse consumenten geeft de zelfscankassa als voorkeur op. Consumenten vinden het ook belangrijk om de optie te hebben om achteraf te kunnen betalen. Betalingen via social commerce, digital wallets en QR-codes zitten ook in de lift.

Ruim 63 procent van de Nederlandse consumenten breekt een aankoop af als hun gewenste betaalmethode niet beschikbaar is, blijkt uit onderzoek van Adyen. Daar liggen kansen voor retailers: Consumenten verwachten namelijk snel en gemakkelijk af te kunnen rekenen. Dit geldt zowel in de fysieke winkel als online. Volgens Adyen is het daarom belangrijk dat retailers zich aanpassen aan de veranderende behoeften van de consument.

Een tip voor retailers: Uit onderzoek van Adyen blijkt dat alternatieve betaalmethoden populairder worden. Zo is de voorkeur voor het betalen via QR-codes met 77 procent in populariteit gestegen onder consumenten. Daarnaast zegt een kwart van de Nederlandse consumenten geen fysieke portemonnee meer bij zich te dragen, omdat betalen met een smartphone ‘steeds meer de norm wordt’.