Zes pijlers voor de mode-industrie in 2026 volgens McKinsey

Meer dan ooit is een diepgaande reflectie op de strategie binnen de mode-industrie noodzakelijk. Geopolitieke spanningen breiden zich verder uit, met belangrijke gevolgen voor de toeleveringsketens voor mode. Dit komt bovenop de evolutie van het AI-gebruik door merken, de complexiteit van voorraadbeheer, een afnemende klantenbinding met luxemerken en de opkomst van tweedehands.

De experts van McKinsey, Alex Panas en Becca Coggins, zetten in hun wekelijkse publicatie ‘Only McKinsey Perspectives’ de huidige situatie en de uitdagingen voor organisaties uiteen. Waardevolle inzichten komen ook uit ‘The State of Fashion 2026’. Hierin benadrukken senior partners van McKinsey, Anita Balchandani, Colleen Baum en Gemma D’Auria, de opkomst van de ‘AI-shopper’. Dit bevestigt de noodzaak om in deze technologie te investeren en deze te ontwikkelen, vooral voor grote merken en andere modetrends.

Daarnaast onthult het McKinsey-rapport ‘The State of Organizations 2026’ dat drie krachten organisaties radicaal hervormen: technologische disruptie, toenemende economische en geopolitieke onrust en veranderende verwachtingen van het personeel. Volgens Alexis Krivkovich, Damian Klingler, Dana Maor, Patrick Guggenberger en Michael Anzenhofer van McKinsey, toont een onderzoek onder 10.000 leidinggevenden een focus op de lange termijn, ondanks aanzienlijke meningsverschillen. Hoewel ander McKinsey-onderzoek suggereert dat de meeste organisaties AI al hebben geïmplementeerd, gelooft 86 procent van de ondervraagde leiders dat hun bedrijf niet goed is voorbereid op het dagelijks gebruik van AI.

Mode en AI

Een nadere blik op de modesector toont dat sommige modemerken AI gebruiken voor niet-ontwerpgerelateerde activiteiten, zoals e-commerce, klantenservice en marketing. Andere merken passen AI toe in hun creatieve processen. The Wall Street Journal meldt dat merken dankzij AI-tools dagen of weken aan ontwikkelingstijd besparen. Handgemaakte schetsen worden omgezet in productierijpe renders, nieuwe prints worden gecreëerd en moodboards worden gegenereerd. Volgens een ontwerper kan AI zelfs fungeren als een soort ‘opvolgingsplan’ dankzij de archiveringsmogelijkheden. Ontwerpers benadrukken echter ook de beperkingen en merken op dat sommige klanten sceptisch zijn over door AI gegenereerde ontwerpen.

Het is onmiskenbaar dat de wereldwijde mode-industrie een potentieel transformerend jaar doormaakt. Merken navigeren in een complex landschap, gevormd door agentieve AI, veranderende consumentenprioriteiten en evoluerende marktdynamiek. In een discussie over ‘The State of Fashion 2026’ benadrukken senior partners Anita Balchandani, Colleen Baum en Gemma D’Auria de opkomst van de ‘AI-shopper’. Dit bevestigt de noodzaak om in deze technologie te investeren en deze te ontwikkelen, vooral voor grote merken. Andere trends om in 2026 in de gaten te houden zijn: regionale verschillen in consumentengedrag, de groei van de tweedehandsmarkt (resale), de veerkracht van de wellnessmarkt en de noodzaak van strikt kostenbeheer.

Zes pijlers

Dit zijn de zes fundamentele pijlers die volgens McKinsey de wereldwijde mode-industrie in 2026 zullen bepalen.

1. De opkomst van de ‘AI-shopper’ en agentieve commercie

De overgang van generatieve naar agentieve kunstmatige intelligentie zal de manier waarop consumenten merken ontdekken transformeren. Waar voorheen SEO (voor zoekmachines) belangrijk was, moeten merken nu hun content optimaliseren om aanbevolen te worden door AI-assistenten. ‘Agentified’ websites: De winkelervaring zal veranderen van een statische productlijst naar een vloeiend gesprek. Digitale personal shoppers: De verwachting is een toekomst waarin persoonlijke AI-agenten zelfstandig aankopen doen voor gebruikers, gebaseerd op smaak en aankoopgeschiedenis.

2. Het wellnesstijdperk

Wellness is geen niche meer, maar een prioriteit voor 84 procent van de consumenten. Meer dan de helft van de consumenten geeft aan te blijven investeren in hun welzijn, zelfs bij een daling van het besteedbaar inkomen. Van ‘dopamine-hits’ tot diepe connecties: consumenten zoeken authentieke en duurzame banden met merken die hun waarden weerspiegelen, niet alleen impulsaankopen. Bovendien beschouwt negen op de tien consumenten het behoren tot een gelijkgestemde gemeenschap als een belangrijke factor voor merkverbinding.

3. De versnelling van tweedehands (resale)

De tweedehandsmarkt zal tegen 2027 twee tot drie keer sneller groeien dan de markt voor nieuwe producten. Economische duurzaamheid: spelers als Vinted en The RealReal hebben aangetoond dat het model winstgevend kan zijn. Regionale strategieën: in de Verenigde Staten en China wordt resale gebruikt om opkomende merken te testen (respectievelijk 85 procent en 77 procent), terwijl dit percentage in het Verenigd Koninkrijk daalt tot 66 procent. Doelgroep Gen Z: tweedehands is een cruciaal kanaal geworden voor de acquisitie van nieuwe, jonge klanten.

4. Operationele efficiëntie en macro-economische uitdagingen

Met stijgende kosten en wereldwijde onzekerheid is efficiëntie niet langer een optie, benadrukken de experts van McKinsey. Voorraadbeheer is een prioriteit: in 2024 lag het aantal voorraaddagen 14 procent hoger dan het gemiddelde van vóór 2020. AI zal essentieel zijn voor een betere vraagplanning en het verminderen van overschotten. Een ander thema is de digitalisering van de toeleveringsketen: digitale samenwerking met leveranciers kan besparingen van dubbele cijfers op productkosten opleveren.

5. Herijking van luxe

Na een daling in 2024 ondergaat de luxesector een ‘strategische vernieuwing’. Buitensporige prijsstijgingen hebben de relatie met bepaalde klantsegmenten geschaad. De verschillen tussen landen worden duidelijker. Voor vermogende individuen zijn creativiteit en innovatie in China belangrijke aankoopdrijfveren, maar in Europa spelen deze een minder grote rol. De combinatie van mens en technologie is een andere trend: luxe moet AI integreren om de klantervaring te verbeteren (‘always-on clienteling’), maar moet ook investeren in de omscholing van personeel.

6. De dualiteit van Gen Z

Deze generatie schommelt tussen twee extremen, benadrukt McKinsey: zuinigheid en waarde. Ze zoeken naar kwaliteit en waarde (bijvoorbeeld lab-grown diamanten) en vermijden buitensporige uitgaven voor producten die als standaard worden beschouwd. Zelfexpressie: Wanneer ze besluiten om ‘uit te pakken’, zoeken ze naar unieke en iconische items die hun individuele identiteit weerspiegelen.