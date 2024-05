Zeventien Europese consumentenorganisaties dienen klacht in tegen Temu

Chinese e-tailer Temu ligt onder een vergrootglas. Zeventien Europese consumentenorganisaties hebben bij hun nationale toezichthouders een klacht ingediend tegen Temu, zo melden de Nederlandse Consumentenbond en het Belgische Testaankoop. De organisaties melden dat Temu cruciale informatie achterhoudt en dark patterns gebruikt op het platform om consumenten te beïnvloeden.

De consumentenorganisaties zijn van mening dat Temu zich niet aan de nieuwe Europese wetgeving houdt. Zo informeert Temu consumenten onvoldoende over wie de verkopers zijn op het platform en is niet duidelijk hoe veilig de producten zijn. Ook is niet helder op basis van welke criteria consumenten producten te zien krijgen.

De Consumentenbond schrijft dat Temu gebruikmaakt van dark patterns, een verboden techniek om consumenten te beïnvloeden. Wanneer consumenten op een product hebben geklikt, krijgen ze duurdere versies getoond. De Consumentenbond geeft ook aan dat het te moeilijk is om een account op te heffen. Volgens de Europese regelgeving moet dit relatief makkelijk te doen zijn.

De klachten die worden ingediend bij de nationale toezichthouders, worden op termijn doorgeschakeld aan de toezichthouder in Ierland. Het Europese hoofdkantoor van Temu is in Ierland gevestigd.

Temu reageert via een statement aan FashionUnited op de ingediende klachten. Het bedrijf geeft aan de klachten die zijn ingediend zeer serieus te nemen en grondig te bestuderen. "Temu is een nieuwkomer in Europa. Iets meer dan een jaar geleden hebben we onze eerste markten betreden. Gedurende deze periode hebben we zorgvuldig geluisterd naar de feedback van klanten, regelgevende instanties en consumentenorganisaties. We hebben onze service actief aangepast aan de lokale gebruiken en voorkeuren en we streven naar volledige naleving van de wet- en regelgeving van de markten waar we actief zijn. We willen niet alleen voldoen aan de minimale wettelijke vereisten, maar deze zelfs overtreffen door ons te houden aan de hoogste normen van best practices. Om dit te bereiken werken we nauw samen met onze externe verkopers, regelgevende instanties, consumentengroepen en andere belanghebbenden."

"Onze belangen in het beschermen van consumentenbelangen zijn wederzijds en liggen op één lijn. Onze toewijding aan naleving en onze bereidheid om belanghebbenden wereldwijd te betrekken blijkt uit onze proactieve acties. In de afgelopen week heeft Temu een “cease-and-desist”-verklaring ondertekend met de Duitse VZBV, waarin we ons ertoe verbinden de bezorgdheid over onze praktijken weg te nemen. Daarnaast ondertekende Temu maandag een belofte voor productveiligheid met de Fair Trade Commission van Zuid-Korea, waarin het zich verplicht tot een uitgebreid systeem om onveilige producten op te sporen, te voorkomen en uit de handel te nemen."