‘Ziengs brengt hoogste bod uit op FNG-keten Brantano’

Ziengs Retail, het Nederlandse moederbedrijf van onder meer Scapino, zou het hoogste bod hebben uitgebracht op de failliete FNG-keten Brantano. Het verslaat daarmee het Duitse Deichmann, de schoenencorporatie boven Van Haren. Dat schrijven verschillende Belgische media, waaronder De Tijd en De Standaard. Naar verwachting wordt vandaag besloten of Ziengs het Belgische Brantano inderdaad zal overnemen.

Woensdag kwam naar buiten dat Ziengs zich kandidaat stelde voor de overname van Brantano. Vrijdag werd het bod ingediend bij de curatoren van het failliete FNG . Destijds werd nog verwacht dat Deichmann de race zou winnen, want dit bedrijf zou ‘de diepste zakken hebben’, zo meldt De Tijd.

Ziengs heeft de bedoeling Brantano als merk aan te houden en de winkels niet om te vormen tot Scapino’s, zo is in De Tijd te lezen. Ook heeft Ziengs al een CEO voor de Belgische modeketen in het vizier: Stefaan Van Weyenbergh. Hij werkte al eerder voor Brantano en was er CEO tot 2015, toen FNG de keten overnam van de failliete Macintosh-groep.