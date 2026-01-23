Zilverprijs doorbreekt grens van honderd dollar door onzekerheid rond Trump

Londen - De zilverprijs is vrijdag voor het eerst boven de honderd dollar per troy ounce (84,35 euro per troy ounce) uitgekomen. De stijging is een gevolg van de status als veilige haven, de onzekerheden rond het beleid van Donald Trump en de industriële vraag vanuit de zonne-energie- en elektronicasector.

Na een verdubbeling in waarde in minder dan vier maanden, steeg de zilverprijs rond 16:05 GMT (17:05 in Parijs) met 3,94 procent naar 100,0327 dollar per troy ounce. Dit volgt op de stijging van de goudprijs, die de 5.000 dollar per troy ounce nadert.

De recente sterke stijging van edelmetalen wordt ondersteund door de spanningen rond Groenland. De Amerikaanse president kondigde aan het land te willen overnemen en dreigde zijn Europese bondgenoten met importheffingen als zij zich hiertegen zouden verzetten.

De markten blijven echter wantrouwig, zelfs na een relatieve de-escalatie deze week in Davos. Donald Trump trok zijn dreigementen in en kondigde een principeakkoord aan over het Deense autonome gebied.

De frequente koerswijzigingen van de Amerikaanse regering creëren een klimaat van onzekerheid in de Verenigde Staten. Hierdoor keren investeerders zich af van de dollar en staatsobligaties, die normaal gesproken als concurrerende veilige havens voor goud en zilver worden beschouwd.

Investeerders zijn ‘terughoudend om afstand te doen’ van edelmetalen, fysieke activa, ‘voor het geval Donald Trump wakker wordt met een nieuw controversieel idee’, legt Dan Coatsworth, analist bij AJ Bell, uit.

De druk en kritiek van de bewoner van het Witte Huis op de Federal Reserve en haar voorzitter, Jerome Powell, om de Amerikaanse beleidsrente verder te verlagen, versterken deze terughoudendheid. Dit voedt de vrees voor een ‘Fed onder invloed’, voegt Stephen Innes van SPI Asset Management toe.

Meer in het algemeen probeert de markt zich ook in te dekken tegen inflatie en de groeiende schuldenlast van staten wereldwijd. Daarnaast wil men ontsnappen aan een ‘waardeverlies’ van valuta's.

Maar zilver is ook een industrieel metaal en ‘deze dubbele rol kan zowel de opwaartse dynamiek als het neerwaartse risico versterken’, benadrukt Ole Hansen, analist bij Saxo Bank.

In dit geval, te midden van speculatieve euforie, wordt de zilverprijs gedreven door ‘geruchten over een tekort aan aanbod’, constateert David Morrison, analist bij Trade Nation.

Volgens het Silver Institute zal de vraag naar zilver de komende jaren inderdaad groeien. Dit is nodig om te voorzien in de behoeften van fotovoltaïsche energie, elektromobiliteit en de bouw van datacenters voor de sector van kunstmatige intelligentie.