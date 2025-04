Zozo: Japans shoppingplatform neemt Lyst over

Zozo, Inc. neemt het in Londen gevestigde mode-shoppingplatform Lyst over. Lyst heeft een definitieve overeenkomst getekend om te worden overgenomen door het Japanse e-commerceplatform voor mode, zo maakte het in Londen gevestigde bedrijf woensdag bekend. De aankoopprijs bedraagt 154 miljoen dollar (139 miljoen euro).

Na de overname wordt Lyst een volledige dochteronderneming van Zozo. Het doel van deze stap is de internationale expansie van Zozo. Het concern wil zijn wereldwijde positie verder uitbouwen en de aanwezigheid van Lyst in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa hiervoor benutten.

Zozo steunde ook de groeistrategie van Lyst door te investeren in de ontwikkeling van AI-gestuurde ontdekkingservaringen, aldus de mededeling. Aan de andere kant zal Lyst ook profiteren van Zozo's technologie. Hieronder valt onder meer de expertise op het gebied van 'innovatieve maat- en pasvormoplossingen' die klanten moeten helpen betere beslissingen te nemen en retouren te verminderen.

"Dit is een opwindend moment voor Lyst en een win-win situatie voor ons mode-ecosysteem van klanten en partners, terwijl we als onderdeel van de Zozo-groep vooruitgang boeken", aldus Lyst CEO Emma McFerran. "Ons vakgebied ontwikkelt zich snel en we delen met Zozo de visie om met behulp van AI en technologie een betere, stralendere toekomst voor de branche te creëren."

De overname zal naar verwachting eind april worden afgerond. Lyst zal ook daarna als een 'zelfstandig bedrijf' met zetel in Londen en onder leiding van CEO McFerran opereren.

Over Zozo

Zozo is de exploitant van 'Zozotown', een Japans e-commerceplatform voor mode met jaarlijks ongeveer 12 miljoen klanten. Daarnaast behoren de meettechnologieën 'Zozomat' en 'Zozoglass', evenals de in de Verenigde Staten beschikbare 3D-lichaamsscantechnologie 'Zozofit' en de outfit-sharing-app 'Wear by Zozo' tot de portfolio.