Zwaardere sancties tegen Rusland: de mogelijke gevolgen voor de mode-industrie

Het is een veelbesproken onderwerp in het nieuws van de afgelopen weken: de oplopende spanningen tussen Oekraïne, Rusland en het Westen. Mocht Rusland binnenkort buurland Oekraïne binnenvallen, dan staan het land zware economische sancties te wachten.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, liet zondagavond weten dat Rusland zal worden afgesneden van internationale financiële markten als het Oekraïne binnenvalt. Ook zal het land in dat geval de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd. Wat is de impact van deze sancties op de mode-industrie?

Hoge afhankelijkheid van import

Volgens een marktonderzoek van Flanders Investment & Trade uit 2019 is de Russische mode-industrie sterk afhankelijk van import. Ondanks het feit dat kledingbedrijven in het land proberen aan de binnenlandse vraag te voldoen, kopen de meeste Russen geïmporteerde kleding en schoenen. Het aandeel geïmporteerde kleding en schoenen varieert volgens het onderzoek van 70 tot 78 procent. De belangrijkste exporteurs van Rusland zijn onder meer: China (80 procent), Italië en Turkije.

Flanders Investment & Trade concludeert in het rapport ook dat de grondstofbasis van Rusland voor de mode-industrie beperkt en niet volledig is. Het land verbouwt bijvoorbeeld geen katoen, maar importeert zijn ruwe katoen voornamelijk uit Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan. Wol, bont en leer worden wél in Rusland geproduceerd, maar de aanvoer van deze materialen is onvoldoende, aldus het rapport. In tegenstelling tot buurland Polen en andere EU-landen produceert Rusland daarnaast geen hoogwaardige stoffen, schoenzolen en schoenaccessoires. Deze producten worden geïmporteerd uit Italië, Turkije en China.

Enorme achteruitgang textielindustrie

Maar het grootste probleem waar de Russische mode-industrie volgens het rapport mee kampt, is de lage investeringsactiviteit. Veel textielfabrieken en productiefaciliteiten moeten nodig worden gemoderniseerd. Maar de beschikbare middelen dekken alleen het onderhoud. Rusland produceert bovendien niet zelf de benodigde apparatuur voor moderne productielijnen.

Beeld: Pexels

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie aan het begin van de jaren negentig zorgde voor een enorme achteruitgang in de textiel- en kledingproductie. Goedkope namaakgoederen uit China overspoelden de Russische markt. De lokale productie nam drastisch af en veel producenten gingen failliet. Vakbekwaam personeel verliet de industrie, liet zich omscholen en vond nieuwe banen in andere sectoren. Met een nieuw beleid van importsubstitutie doet Rusland nu een poging zijn afhankelijkheid te verminderen en de lokale textiel- en mode-industrie te versterken.

Stijging in luxesegment sinds pandemie

Hoewel de algehele Russische modesector het zwaar heeft als gevolg van economische tegenwind, is er in het luxesegment juist sprake van een stijging. Net als in de rest van de wereld zijn de luxe-uitgaven alleen maar toegenomen sinds de pandemie en is er in Rusland in alle sectoren sprake van een sterk vierde kwartaal in 2021. Als het Westen nieuwe sancties oplegt aan Rusland, zal de focus misschien verschuiven naar lokale merken. Maar daarmee zal de aantrekkingskracht van westerse mode- en luxebedrijven niet afnemen. Nu de grenzen weer open zijn en de Russen kunnen reizen, houdt niets rijke mensen tegen om over de grens te shoppen in de Europese of Aziatische modehoofdsteden.

Er is nog steeds hoop voor een diplomatieke oplossing voor de crisis in Oost-Oekraïne. Dit is waarschijnlijk het beste scenario voor zowel Russische retailers als westerse merken, want sancties hebben hoe dan ook grote gevolgen voor de consumentenbestedingen in Rusland en daarmee ook voor de bedrijven die naar deze markt exporteren.