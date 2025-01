Zwakke vraag van consumenten drukt op resultaten Intersport, maar expansie ligt op koers

Ondanks diverse grote sportevenementen voelt ook retailorganisatie Intersport de zwakke consumentenbestedingen. "We zijn ervan overtuigd dat we qua omzet op plus minus nul zullen uitkomen. Dat hangt echter wel af van hoe het laatste kwartaal is verlopen", aldus Intersport-CEO Alexander von Preen tegenover persbureau DPA. Alles tussen de min 1,5 en plus 1,5 procent is mogelijk voor het boekjaar 2023/24.

Het boekjaar van Intersport loopt, net als bij veel retailbedrijven, van begin oktober tot eind september. De definitieve cijfers zal het bedrijf, gevestigd in Heilbronn, eind januari presenteren.

Intersport: Veel tegenwind in de markt

De aanhoudende outdoortrend en de sterke vraag naar sportkleding zijn volgens Intersport nog steeds duidelijk zichtbaar in de cijfers. Ook de business-to-business teamsport artikelen doen het goed. De markt kende echter veel tegenwind. De budgetten van consumenten worden onder andere beperkt door de inflatie. Daarnaast moesten de faillissementen van Tennis-Point en SportScheck worden opgevangen. "We komen van fantastische voorgaande jaren. Nu is er een consolidatie", aldus Von Preen.

Intersport is naar eigen zeggen de grootste sportretailgroep van Duitsland. In het boekjaar 2023/24 telde de groep landelijk zo'n 700 retailers met meer dan 1.400 winkels. Meer dan 400 daarvan opereren onder de naam Intersport. In Nederland telt het bedrijf 18 filialen. Tegen 2030 wil de groep zijn omzet verhogen van de huidige 3,5 miljard naar ongeveer 6 miljard euro – en daarmee een verwacht marktaandeel van ruim 30 procent behalen.

Expansie tot 2030

Om dit te bereiken, expandeert Intersport: tot 2030 moeten er minstens 100 nieuwe winkels in Duitsland bij komen. In het afgelopen boekjaar waren er 19 nieuwe openingen. "We hadden gemiddeld 12 tot 15 per jaar gepland. We expanderen volledig volgens plan onder ons merk Intersport: Tegen het einde van het huidige boekjaar zullen we circa 50 procent van onze doelstelling voor 2030 hebben bereikt", aldus Von Preen.

De komende jaren wil men zich vooral richten op steden waar nog geen sportretail aanwezig is. Hiervoor zijn er verdere ideeën en concepten. "We hebben stevige concurrentie. Als we onze voorsprong verder willen uitbouwen, moeten we meer dan vijf procent per jaar groeien. Daar reken ik ook op in het lopende boekjaar", benadrukt Von Preen.

De Duitse sportretailmarkt vertegenwoordigt miljarden euro's – en is zeer competitief. Pas in november kondigde het Franse Decathlon aan zijn activiteiten in Duitsland te willen uitbreiden. Tot 2027 moeten er meer dan 60 nieuwe winkels bij komen. Veel daarvan kleiner dan de huidige filialen en gevestigd in binnensteden. Ook inkoopvereniging Sport 2000 opent momenteel nieuwe winkels. Vooral winkels die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in teamsport.