'Zwarte maandag' voor aandelenprijzen: Prada daalt met 13 procent en On stijgt met 3 procent

Madrid – De onzekerheid en paniek over de gevolgen van tarieven op de economie, samen met de vrees dat de handelsoorlog die door de Verenigde Staten is geopend alleen maar zal escaleren, namen deze maandag de markten over in een nieuwe dag die zwart bleek voor de belangrijkste beursindexen. Een dag die niettemin ongelijk bleek te zijn voor de grote beursgenoteerde mode- en beautybedrijven, waarbij zowel Inditex als Puig, de grote Spaanse beursgenoteerde bedrijven, opnieuw een daling lieten zien.

FashionUnited duikt in de resultaten van de grote multinationals in de mode, en nu ook in de beauty, tijdens deze “zwarte maandag” voor de markten van 7 april. Een dag waarop de Ibex35, een van de referentie-indexen, uiteindelijk daalde van 12.422 naar 11.785,80 punten (min 5,12 procent), maar de New York Stock Exchange slechts min 1,02 procent daalde; de Dow Jones zijn daling aanzienlijk matigde tot min 0,91 procent; de Amerikaanse S&P 500 slechts min 0,23 procent daalde; en de Nasdaq 100 er zelfs in slaagde om positief af te sluiten, met een groei van plus 0,19 procent.

Als perfecte weerspiegeling van dit ongelijke gedrag van de belangrijkste beursindexen, met beursgenoteerde bedrijven die de bodem lijken te hebben bereikt na de aankondiging van de tarieven, zien we dat de mode- en beautysectoren, na de sterke, algemene dalingen van vorige week, nu ook een uiteenlopende ontwikkeling van hun aandelen laten zien. Met name de daling van min 13,30 procent van de Prada Group, van 51,50 naar 44,65 Hong Kong dollar, met aandelen die genoteerd staan op een beurs van Hong Kong die bijzonder zwaar te lijden had onder de toegenomen handelsdruk van China en de Verenigde Staten, tot de positieve groei van plus 3,43 procent die het Zwitserse sportbedrijf On Running wist te registreren. Dit bedrijf, dat na de aankondiging van de tarieven aan de top stond van de bedrijven in de sector die het meest te lijden hadden op de beurs, met een daling van min 16,22 procent op 3 april, heeft nu zijn waarde sterk weten te herstellen, met aandelen die zijn hersteld tot 40,97 dollar, vergeleken met de 44,94 dollar waarop ze noteerden vóór de “crash” van afgelopen donderdag (min 8,83 procent).

Van de daling van min 13,30 procent van Prada tot de stijging van plus 3,43 procent van On Running

Grootste dalingen (en stijgingen) van de grote beursgenoteerde modemin en beautybedrijven tijdens de sessie van maandag 7 april 2025 Prada (min13,30 procent)

Ferragamo (min 8,02 procent)

Puma (min 7,29 procent)

Fast Retailing (min 7,24 procent)

Hermès (min 6,07 procent)

JD Sports (min 5,62 procent)

Adidas (min 5 procent)

Inditex (min 4,84 procent)

LVMH (min 4,23 procent)

Capri Holdings (min 4,14 procent)

H&M (min 4,10 procent)

L’Oréal (min 3,96 procent)

Kering (min 3,94 procent)

Burberry (min 3,30 procent)

Puig (min 3,05 procent)

Nike (min 2,85 procent)

Coty (min 2,78 procent)

Gap (min 2,65 procent)

Zalando (min 2,45 procent)

Ermenegildo Zegna (min 2,11 procent)

Richemont (min 1,36 procent)

The Estée Lauder Companies (plus 0,038 procent)

Tapestry (plus 0,079 procent)

Birkenstock (plus 0,25 procent)

Amazon (plus 2,49 procent)

On Running (plus 3,43 procent)

Bij het analyseren van de ontwikkeling van de aandelen van de grote beursgenoteerde modemin en beautybedrijven tijdens deze “zwarte maandag” op de markten, valt het op dat de dalingen tijdens deze handelssessie werden geleid door de bedrijven waarvan de aandelen genoteerd staan op de Aziatische en Europese markten, terwijl daarentegen de grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, en die waarvan de aandelen genoteerd staan op de New York Stock Exchange, zoals het Italiaanse Zegna of het Zwitserse On Running, de beste prestaties lieten zien tijdens de sessie. Dit is heel anders dan wat er gebeurde tijdens de dag van donderdag 3 april, en zou kunnen voorspellen dat de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven de grote correcties op hun aandelen die de nieuwe tarieven hebben veroorzaakt al hebben doorstaan, en het zal moeten blijken, tijdens deze dag van dinsdag, en de dagen die komen, of de Europese en Aziatische beursgenoteerde bedrijven dit pad ook volgen, of dat ze nog steeds te maken zullen krijgen met hardere effecten op de waarde van hun aandelen; een kwestie die in ieder geval zal afhangen van hoe deze tarievenhandelsoorlog waarin de Verenigde Staten heeft besloten zich te begeven onder president Donald J. Trump, zich verder zal ontwikkelen.