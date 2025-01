‘Zweeds modebedrijf Na-kd vertrekt na 1,5 jaar uit zelfgebouwde Nederlands distributiecentrum’

Modemerk Na-kd zou naar verluidt na krap anderhalfjaar alweer vertrekken uit het Nederlandse Duiven. Daar liet het Zweedse bedrijf enkele jaren geleden een groot distributiecentra bouwen, maar het trekt zich nu weer terug, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het modemerk heeft nog niet gereageerd op vragen van FashionUnited.

Het distributiecentrum bestaat uit drie hallen en werd door het merk omschreven als ‘hightech’. “Het verregaand gerobotiseerde distributiecentrum moet Na-kd in staat stellen de Europese markt te beleveren,” zo werd gemaild in een persbericht enkele jaren geleden.

Het Algemeen Dagblad schrijft het vertrek van Na-kd toe aan tegenvallende financiële resultaten. Later deze week zou er meer toelichting moeten komen over het vertrek, aldus de krant.

Modemerk Na-kd is opgericht in 2015. Het online damesmodemerk richt zich voornamelijk op vrouwen tussen de 18 en 35 jaar. In de beginjaren was Na-kd een van de snellere spelers op de markt en speelde het kort op de bal als het ging om trends. De laatste jaren zijn er echter concurrenten zoals Shein en Temu bij gekomen die ultra fast fashion maken.