Zweedse modemerken By Malina en Soft Goat hebben nieuwe eigenaar

Modemerken By Malina en Soft Goat hebben beide een nieuwe eigenaar. Stella Capital heeft een meerderheidsaandeel genomen in beide merken, zo is te lezen in een persbericht van Soft Goat.

Stella Capital zal als meerderheidsaandeelhouder de merken ondersteunen bij hun toekomst plannen. De merken worden gemanaged als twee onafhankelijke merken door een nieuwe gevormd en co-owned bedrijf. Oprichters van Soft Goat Stephanie Bergström en Erik Magnusson en By Malina-oprichter Malin Ek André zullen verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse operationele activiteiten en worden aandeelhouders in het nieuw opgerichte bedrijf, zo is te lezen in het persbericht.

Soft Goat werd in 2011 opgericht als, naar eigen zeggen, het eerste direct-to-consumer merk van Zweden. Het merk werkt nog steeds als direct-to-consumer merk en heeft geen samenwerkingen met retailers. Het bedrijf heeft een omzet van 7 miljoen euro in 2021 en een winst van ongeveer 1,2 miljoen euro.

By Malina werd in 2010 opgericht. Het merk richt zich op het kleurrijker maken van Scandinavische mode. Het merk werkt met diverse toonaangevende retailers in internationale markten. Het bedrijf had een omzet van 6 miljoen euro in 2021 en een winst van ongeveer 1 miljoen euro.