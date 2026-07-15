Zwitserland en Groot-Brittannië sluiten onderhandelingen over 'gemoderniseerd' vrijhandelsakkoord

Zwitserland en Groot-Brittannië ronden de onderhandelingen over een verbeterd vrijhandelsakkoord af. Dit meldt Bern maandag. De deal vergroot de rechtszekerheid voor bedrijven in beide landen.

Na het Britse besluit in 2016 om de Europese Unie te verlaten, sluit Londen in 2019 snel een handelsovereenkomst met Zwitserland. Het doel is de handelsbetrekkingen als twee onafhankelijke spelers buiten het blok te verankeren en wederzijdse rechten en plichten te waarborgen.

Die overeenkomst trad in 2021 in werking. Twee jaar later startten de twee landen onderhandelingen voor een uitgebreider vrijhandelsakkoord.

Die onderhandelingen zijn maandag afgerond tijdens een bijeenkomst in Bern tussen de Zwitserse president Guy Parmelin en de Britse minister van Handel Peter Kyle. Dit meldt het Zwitserse ministerie van Economische Zaken in een verklaring.

“De nieuwe overeenkomst gaat veel verder dan het handhaven van de status quo en plaatst de bilaterale economische betrekkingen op een alomvattende en moderne basis,” aldus de verklaring.

De overeenkomst, zo benadrukte het, ‘waarborgt bestaande preferentiële regelingen in de handel in goederen en voorziet in gerichte verbeteringen van de markttoegang’.

“Tegelijkertijd wordt het bilaterale wettelijke kader uitgebreid en gemoderniseerd. Dit geldt met name voor de handel in diensten, investeringen, de mobiliteit van dienstverleners en de digitale handel.”

De deal moet nog worden ondertekend. Volgens het ministerie omvat de overeenkomst ‘ook bepalingen over financiële diensten, telecommunicatie, overheidsopdrachten, intellectueel eigendom, handel en duurzame ontwikkeling, en kleine en middelgrote ondernemingen’. De overeenkomst versterkt de ‘rechtszekerheid voor bedrijven in beide landen’.

Bern stelde dat de overeenkomst ook een duidelijk ‘geopolitiek signaal’ afgeeft.

“In een omgeving die wordt gekenmerkt door toenemende fragmentatie en onzekerheid over het handelsbeleid, versterken twee grote Europese economische machten buiten de Europese Unie hun strategisch partnerschap. Ze bevestigen opnieuw hun inzet voor open markten, betrouwbare regels en nauwe economische samenwerking,” aldus de verklaring.

Het ministerie gaf aan dat de twee landen streven naar ondertekening van de overeenkomst voor het einde van het jaar. Daarna volgen de vereiste binnenlandse goedkeuringsprocedures.