Zwitserland: horloge-export nagenoeg stabiel in mei

Zürich - De Zwitserse horloge-export is in mei nagenoeg stabiel, met een bescheiden stijging van 0,4 procent tot 2,1 miljard Zwitserse frank (2,2 miljard euro). Dit is ondanks een scherpe daling in China, zo meldt de federatie van de Zwitserse horloge-industrie donderdag.

Deze stabilisatie helpt echter ‘de cumulatieve daling over de eerste vijf maanden van het jaar te verzachten’, aldus de federatie in een persbericht. De daling sinds begin januari bedraagt nu 3,1 procent. De afgelopen maand laat de export van Zwitserse horloges een stijging zien van 12,3 procent naar de Verenigde Staten en 24,9 procent naar het Verenigd Koninkrijk, volgens de cijfers van de federatie.

Frankrijk vertoont echter de sterkste stijging onder de grote horlogemarkten. De groei bedraagt 57 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De federatie benadrukt dat Frankrijk ‘gedreven wordt door zijn rol als logistiek platform’ voor de wederuitvoer van horloges naar andere markten.

De export naar China daalt daarentegen met 21,4 procent, wat de hoop op herstel in deze belangrijke markt voor Zwitserse horlogemakers tempert. Deze cijfers “bevestigen waarschijnlijk dat de Chinese vraag gemengd is”, reageren de analisten van Jefferies in een beurscommentaar. De statistieken sinds het begin van het jaar duiden op een verbetering, na twee moeilijke jaren voor deze markt.

De vergelijkingsbasis was nochtans ‘zwak’, merkt Manuel Lang, analist bij Vontobel, op. Voor hem ‘kan deze daling in mei dienen als een waarschuwing voor degenen die rekenden op een herstel in China’.

Na de pieken in 2023, kent de Zwitserse horloge-industrie twee moeilijkere jaren. Dit door de dalende vraag in China sinds 2024 en de toegevoegde douanerechten in de Verenigde Staten in 2025. Sinds begin 2026 lijkt er een begin van herstel zichtbaar in China, volgens de statistieken van de federatie.

De horloge-export naar China laat een herstel zien van vijf procent in januari, gevolgd door een daling van elf procent in februari en een opleving van 4,2 procent de maand daarop. In april is er een duidelijke versterking met een stijging van 17,1 procent.