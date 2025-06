Zwitserland voert als eerste land in Europa een importverbod in op wreed geproduceerd bont

Zwitserland is het eerste Europese land dat een verbod op de import van bont en bontproducten afkomstig van dierenmishandeling invoert. Het verbod gaat in op 1 juli 2025.

“Voor Vier Voeters is elke vorm van bontproductie dierenmishandeling. Wij vinden dat het importverbod alomvattend moet zijn. Het feit dat Zwitserland de import van wreed geproduceerd bont verbiedt, is desalniettemin een baanbrekende stap voorwaarts”, aldus Thomas Pietsch, hoofd wilde dieren in textiel bij Vier Voeters, in een persbericht.

Verbod omvat geen wrede vallen

Hoewel Zwitserland internationaal het goede voorbeeld geeft, zijn dierenrechtenorganisaties teleurgesteld over de beperkte formulering van de regelgeving. Het gebruik van wrede vallen die direct doden (conibearvallen) wordt bijvoorbeeld niet als dierenmishandeling beschouwd. Het bont van dieren die op deze manier gedood zijn, valt daarom niet onder het importverbod.

“De term 'dierenmishandeling' wordt niet consistent geïnterpreteerd. Het verbod omvat geen bijzonder wrede vallen, die ontworpen zijn om direct te doden, maar vaak falen. De gevangen dieren sterven dan pas na dagenlange pijn. Daarom gaat de regelgeving niet ver genoeg”, voegt Pietsch toe.

Het importverbod volgde op een referendum geïnitieerd door Zwitserse dierenrechtenactivisten. Dit referendum was op zijn beurt voorafgegaan door een petitie van de Zwitserse bevolking, die ook een verbod op foie gras omvatte. In 2023 werden meer dan 100.000 handtekeningen verzameld voor dit verbod en meer dan 116.000 voor een bontverbod, waarmee de vereiste drempel van 100.000 handtekeningen voor een nationale stemming werd gehaald.