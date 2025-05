Zwitsers recyclingbedrijf DePoly haalt 23 miljoen dollar op

Het Zwitserse start-upbedrijf DePoly SA heeft in zijn meest recente financieringsronde 23 miljoen dollar (omgerekend 20 miljoen euro) verkregen.

Met deze extra middelen wil het bedrijf, dat in 2020 is opgericht, de ontwikkeling van zijn recyclingproces versnellen. Dit proces maakt het mogelijk om onder meer PET- en polyester afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. Volgens het bedrijf staat de opening van een demonstratie-installatie met een jaarlijkse capaciteit van 500 ton op het punt van beginnen. DePoly plant de bouw van een krachtigere, commercieel bruikbare productiefaciliteit voor 2027.

MassMutual Ventures investeert voor het eerst in DePoly

Het Amerikaanse investeringsbedrijf MassMutual Ventures heeft voor het eerst deelgenomen aan de meest recente financieringsronde. Het sloot zich aan bij de bestaande investeerders van DePoly, waaronder Founderful, ACE & Company, Angel Invest, de Zürcher Kantonalbank, BASF Venture Capital, Beiersdorf Venture Capital en Syensqo. Het start-upbedrijf zegt nu in totaal meer dan 30 miljoen dollar te hebben opgehaald in twee financieringsrondes.

Financieel directeur David Hanf toont zich optimistisch over de steun van de investeerders. “Wij zijn ervan overtuigd dat onze technologie een van de snelst schaalbare is en dat we bij grotere productievolumes kunnen concurreren met de prijzen voor nieuwe materialen. Dat is een sleutelfactor voor succes”, deelt hij in een verklaring. “We zijn blij dat we met MassMutual Ventures onze basis hebben uitgebreid naar de Verenigde Staten, omdat we een wereldwijde kampioen willen opbouwen.”