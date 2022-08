Zwitserse Archroma neemt Textile Effects van Huntsman Corporation over

Het Zwitserse chemiebedrijf Archroma, naar eigen zeggen een 'wereldleider in het ontwikkelen van duurzame chemicaliën', kondigt door middel van een persbericht aan dat het Textile Effects van het Amerikaanse Huntsman Corporation zal overnemen. De afronding van de transactie, die eerst nog moet worden goedgekeurd, zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste helft van 2023.

Er wordt in het persbericht aangegeven dat het nieuw gecombineerde bedrijf ‘de textielindustrie zal blijven leiden op het gebied van duurzaamheid, innovatie en prestaties’ en dat het modemerken ‘de beste kosten prestaties’ zal bieden voor ‘natuurlijke hulpbronnen en de planeet’.

Het in 2013 opgerichte Archroma heeft tot nu toe al een reeks aan fusies en overnames op zijn naam staan. Barry Siadat, voorzitter van Archroma, deelt hierover in het persbericht: "Eindelijk hebben we een droom verwezenlijkt om de technologieën, producten en capaciteiten van de oude pioniers van de textielindustrie (...) te combineren tot een moderne en samenhangende onderneming die zich richt op het leveren van innovatieve en duurzame systemen en oplossingen om te voorzien in de evoluerende behoeften van de hedendaagse textielindustrie."

Rohit Aggarwal, president van Huntsman Textile Effects, voegt toe: "De combinatie van Archroma en Textile Effects is transformationeel, het samenbrengen van twee zeer complementaire organisaties met sterke culturen van innovatie en een gedeelde inzet om vooruitgang in de textielindustrie te inspireren. We zijn enthousiast over wat we samen zullen kunnen bereiken. In een tijd waarin we robuuste groeitrends zien in duurzaamheid, zal de fusie ons stevig positioneren om de groei te versnellen en aanzienlijke waarde te creëren voor onze klanten, werknemers en belanghebbenden."