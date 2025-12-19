Zwitserse horlogemakers stellen leveringen aan Verenigde Staten uit in afwachting van lagere invoerheffingen

Zürich, Zwitserland – De export van Zwitserse horloges naar de Verenigde Staten is in november opnieuw sterk gedaald. Fabrikanten stellen hun leveringen uit in afwachting van de inwerkingtreding van verlaagde invoerheffingen van vijftien procent.

Volgens de donderdag gepubliceerde data van de horlogefederatie daalde de export naar de Verenigde Staten in november met 52,3 procent. Deze daling volgt op eerdere afnames van 46,8 procent in oktober, 55,6 procent in september en 23,9 procent in augustus. De oorzaak zijn de invoerheffingen van 39 procent die Washington in augustus oplegde aan Zwitserland, maar die inmiddels zijn heronderhandeld.

“Deze cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd”, waarschuwt Yves Bugmann, voorzitter van de horlogefederatie. De horlogebedrijven wisten dat er een verlaging aan zat te komen en hebben ‘uiteraard niet naar de Verenigde Staten geëxporteerd in afwachting van de invoering van de vijftien procent’, legt hij uit.

Na drie reizen naar Washington sinds augustus, keerde minister van Economische Zaken, Guy Parmelin, half november terug naar Bern met een conceptakkoord om de invoerheffingen te verlagen naar vijftien procent.

De ingangsdatum van deze verlaging werd uitgesteld, maar vorige week kondigde de minister de inwerkingtreding aan, met terugwerkende kracht tot 14 november.

“Zonder de Verenigde Staten meegerekend, noteerde de export een bescheiden groei van 2,2 procent. Dit bevestigt de relatieve veerkracht van de meeste andere grote markten”, aldus Jean-Philippe Bertschy, analist bij Vontobel, in een marktcommentaar.

In november daalde de export van Zwitserse horloges met 3,2 procent naar China en 4,1 procent naar Japan. De export steeg echter met 3,1 procent naar Hongkong en 7,9 procent naar het Verenigd Koninkrijk, de grootste Europese markt voor horloges.

Volgens de analist bereidt de horlogesector zich voor op een start van 2026 met ‘gemengde’ vooruitzichten. De vergelijking met Azië zal gunstiger zijn, “maar de Verenigde Staten blijven onvoorspelbaar”, waarschuwt hij.

Het jaar 2025 was zeer turbulent voor de Zwitserse horlogemakers vanwege de invoerheffingen. Deze zorgden voor grote onrust in de sector, niet alleen omdat de Verenigde Staten de grootste markt is, maar ook omdat de groei daar de dalende vraag in China compenseerde.

Na de aankondigingen in april van wat Donald Trump “Liberation Day” noemde, haastten horlogemakers zich om voorraden in de Verenigde Staten aan te leggen voordat de nieuwe heffingen van kracht werden. De leveringen stopten abrupt in augustus, toen de heffing steeg naar 39 procent.