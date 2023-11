Alles wat je moet weten over de Disney-serie over Cristóbal Balenciaga

Er gaat niets boven een filmische duik in de geschiedenis van een modehuis om het een extra gevoel van mysterie mee te geven. Dit is precies waar het merk Balenciaga van gaat profiteren, nu de figuur van de oprichter Cristóbal Balenciaga naar het (medium)grote scherm wordt gebracht door Disney+.

De serie geïnspireerd op het leven en werk van de modeontwerper, getiteld "Cristóbal Balenciaga", wordt op 19 januari uitgebracht op Disney+. In de verfilming speelt de Spaanse acteur Alberto San Juan de rol van Cristóbal Balenciaga, "een enigmatische man met buitengewoon talent die de conventies van zijn tijd trotseerde en een revolutie teweegbracht in de modewereld", aldus het persbericht.

Achter de serie zit een Spaans team. Het project is het geesteskind van Lourdes Iglesias en drie regisseurs: Aitor Arregi, Jon Garaño en Jose Mari Goenaga ("A Secret Life"). Een logische keuze, aangezien de oprichter van het Franse label Spaans was en zijn carrière begon in zijn ateliers in Madrid en San Sebastian voordat hij naar Parijs verhuisde. De serie begint in 1937, het jaar waarin hij zijn eerste collectie presenteerde in de Franse hoofdstad.

Beeld uit de serie "Cristóbal Balenciaga".. Credits: BALENCIAGA S01E05 (1960). David Herranz. Disney+ UK.

De cast is internationaal. Anne-Victoire Olivier speelt actrice Audrey Hepburn, Nine d'Urso, model Colette, terwijl moderedactrice Carmel Snow wordt gespeeld door Gabrielle Lazure, Coco Chanel door Anouk Grinberg en Balenciaga medewerker Ramón Esparza door Adam Quintero.

De muziek is van Alberto Iglesias, een filmmuziekcomponist die heeft samengewerkt met regisseur Pedro Almodovar. Wat de kostuums betreft, heeft de Duitse ontwerpster Bina Daigeler de opdracht gekregen om de acteurs te kleden. De kostuumontwerpster werd genomineerd voor een Oscar voor haar werk aan de live-action film "Mulan" van Disney Studios en genomineerd voor een Emmy Award voor de miniserie "Mrs America".

De serie wordt geproduceerd door Irusoin Production en Moriarti Produkzioak. Moriarti Produkzioak staat bekend om het winnen van verschillende prijzen, waaronder 12 Goya Awards (van de 31 nominaties) en is twee keer genomineerd om Spanje te vertegenwoordigen bij de Oscars.