Aziz Bekkaoui cureert expositie in Cobra Museum

Modeontwerper Aziz Bekkaoui heeft als gastcurator een tentoonstelling samengesteld in het Amstelveense Cobra Museum, die op 11 september opengaat voor het publiek. Dit meldt de ontwerper in een persbericht. Met de tentoonstelling Ben Cobra curated by Aziz Bekkaoui toont de designer Cobra’s zoektocht naar hoop, absolute vrijheid, spontane expressie en maatschappelijke en artistieke vernieuwing.

Aziz Bekkakoui nodigde eenuiteenlopende groep van meer dan 25 bijzondere individuen uit om deel te nemen aan dit project: van de kinderburgemeester van Amsterdam, Ilias Admi, tot choreograaf Uri Eugenio en van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de UvA, Marise Voskens, tot schrijver Arnon Grunberg. Hij linkt hun foto’s aan een selectie kunstwerken van de Cobra-beweging (1948-1951) en laat zo zien dat de drang naar vrijheid en anti burgelijkheid die zo kenmerkend was voor deze invloedrijke kunstbeweging iets is van alle tijden.

Aziz Bekkaoui studeerde aan ArtEZ, de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, en won vlak na zijn afstuderen de Grand Prix voor de beste damescollectie tijdens het beroemde Festival d’Hyères. In de loop van zijn carrière heeft Aziz Bekkaoui een krachtige signatuur ontwikkeld in zijn mode, kunst, performances en installaties. Eerder werkte hij in het Guggenheim Museum in New York samen met de beroemde performancekunstenaar Marina Abramovic en zijn werk was onder andere te zien in het Van Gogh Museum, Centraal Museum, Kunstmuseum Den Haag, Musée de la Mode et du Textile in Parijs en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Kenmerkend voor zijn multidisciplinaire praktijk is zijn liefde voor vernieuwing, vloeiende vormen en beweging.

Beeld: Foto 1: Arnon Grunberg, Aziz Bekkaoui & Robert Jacobsen Foto 2: Ilias Admi & Karel Appel Foto 3: Uri Eugenio & Reinhoud Foto 4: Marise Voskens & Constant