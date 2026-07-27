Azzedine Alaïa: ‘Sculpting Fashion’, de eerste grote Amerikaanse overzichtstentoonstelling van de couturier

Bijna tien jaar na zijn overlijden in 2017 is couturier Azzedine Alaïa het onderwerp van zijn eerste grote overzichtstentoonstelling in de Verenigde Staten, aldus WWD. Van 21 november 2026 tot 11 april 2027 vindt in het Legion of Honor kunstmuseum in San Francisco een tentoonstelling plaats gewijd aan zijn werk, georganiseerd in samenwerking met de Fondation Azzedine Alaïa in Parijs.

Onder de titel ‘Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion’ toont de tentoonstelling circa 80 kledingstukken uit zijn carrière. Daarnaast is er een voor de Verenigde Staten unieke selectie uit zijn privécollectie, met creaties van Madame Grès, Charles James, Balenciaga en Adrian.

De tentoonstelling benadrukt de nauwe band van de ontwerper met de beeldende kunst. Met een achtergrond in beeldhouwkunst van het Institut des Beaux-Arts in Tunis, paste de couturier na zijn verhuizing naar Parijs een grote technische nauwkeurigheid toe in zijn modevak.

Olivier Saillard, directeur van de Fondation Azzedine Alaïa en mede-curator van de tentoonstelling, vertelt aan WWD: “Azzedine zou bijzonder trots zijn geweest om zijn werk tentoongesteld te zien in een kunstmuseum, in plaats van een modemuseum, omdat hij zijn werk altijd als nauw verwant aan beeldhouwkunst beschouwde.” De stukken worden bovendien gepresenteerd naast een uitgebreide collectie beelden van Auguste Rodin om deze artistieke verwantschap te benadrukken.

Het historische belang van de Amerikaanse markt

De geschiedenis van Azzedine Alaïa is nauw verbonden met de Verenigde Staten. Vanaf zijn tweede collectie voor het lente-zomerseizoen 1983 was het land de belangrijkste retailmarkt voor het merk buiten Frankrijk, aangevoerd door grote inkopers zoals warenhuis I. Magnin & Co. in San Francisco. Carla Sozzani, voorzitster van de Fondation Azzedine Alaïa, benadrukt de speciale band van de ontwerper met de Californische stad.

Laura L. Camerlengo, conservator kostuum- en textielkunst bij de Fine Arts Museums of San Francisco, geeft aan dat veel lokale klanten nog steeds outfits dragen die decennia geleden zijn aangeschaft. De tentoonstelling illustreert deze culturele invloed ook met silhouetten gedragen door prominente Amerikaanse figuren, zoals Tina Turner, Rihanna en voormalig First Lady Michelle Obama.

De tentoonstelling versterkt naar verwachting de uitstraling van het huis Alaïa. Deze is de afgelopen jaren al geconsolideerd door het opmerkelijke werk van artistiek directeur Pieter Mulier. Hij nam in maart 2026 afscheid met een door de modewereld geprezen herfst-winter 2026-show.