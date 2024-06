Binnenkijken bij de tentoonstelling over model Naomi Campbell

Het komt niet vaak voor dat een model centraal staat in een retrospectieve tentoonstelling, maar niemand minder dan Naomi Campbell zelf doorbreekt deze trend. Het beroemde supermodel staat centraal in de volgende tentoonstelling van het Victoria & Albert Museum, die zaterdag 22 juni opent en loopt tot 6 april 2025. Net voor de publieksopening, en na een lanceringsfeest met veel beroemdheden eerder deze week, kunnen we eindelijk een kijkje nemen in wat bezoekers te wachten staat die binnen willen kijken bij Campbells persoonlijke leven en 40-jarige carrière.

En in dit opzicht lijkt de tentoonstelling niet teleur te stellen. 'Naomi: In Fashion' opent met een gedeelte getiteld 'Becoming Naomi', waarin de jeugd en opvoeding van de catwalkster in Zuid-Londen wordt ontrafeld door middel van de muziekvideo's van herkenbare culturele iconen, prominente mentoren en het verhaal van hoe ze op 15-jarige leeftijd werd gescout. Na een reeks designerlooks die Campbell droeg in enkele van haar vroegste shows, gaan bezoekers verder naar het gedeelte 'Supermodel', waar enkele van haar meest iconische looks te zien zijn, namelijk een door een auto geïnspireerd korset van Thierry Mugler uit 1989.

NAOMI In Fashion at the V&A, Supported by BOSS. Credits: Victoria & Albert Museum.

Van taakstraf tot Alaïa's studio

Dit wordt gevolgd door een gedeelte gewijd aan Campbells goede vriend en favoriet partij om mee samen te werken, Azzedine Alaïa, die het model onder zijn hoede nam en zijn huis en studio voor haar openstelde toen ze jonger was. Dit leunt naar een persoonlijkere kant van de tentoonstelling, die niet afwijkt van de meer controversiële periodes in Campbells leven. Zo wordt haar door de rechtbank opgelegde taakstraf aangestipt, zij het op een uitgesproken modieuze manier, door de Dolce & Gabbana-jurk te tonen die ze droeg op haar laatste dag van taakstraf.

In een persbericht waarin de tentoonstelling werd aangekondigd, zegt Sonnet Stanfill, senior curator mode bij het V&A: "Naomi Campbells buitengewone carrière kruist de beste high fashion. Ze wordt wereldwijd erkend als supermodel, activiste, filantroop en creatieve medewerker, wat haar een van de meest productieve en invloedrijke figuren in de hedendaagse cultuur maakt. We zijn verheugd om met Naomi Campbell aan dit project te werken en haar carrière te vieren met ons publiek."

NAOMI In Fashion at the V&A, Supported by BOSS Credits: Victoria & Albert Museum.

