Biografie Roland Kahn brengt ton op voor kankeronderzoek Antoni van Leeuwenhoek

De eind vorig jaar verschenen biografie van Coolcat-oprichter Roland Kahn heeft 100.000 euro opgebracht voor kankeronderzoek. De modeondernemer overhandigde de cheque dinsdag zelf aan prof. dr. John Haanen van het Antoni van Leeuwenhoek Research Center.

In 2017 werd bij ondernemer Roland Kahn een agressieve vorm van huidkanker geconstateerd. Hij werd hiervoor behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Zijn genezing was de directe aanleiding om zijn levensverhaal op te schrijven, naar eigen zeggen ‘uit dankbaarheid en enorme waardering voor het werk van de mensen van het AVL', zo staat in het persbericht. De volledige netto-opbrengst van het boek was bestemd voor vervolgonderzoek naar een baanbrekende, innovatieve therapie voor de behandeling van melanoom huidkanker door het Antoni van Leeuwenhoek Research Center.

In zijn autobiografie ‘Kahn - Mijn leven, mijn liefdes, mijn werk’, opgetekend door Reinilde Van Ekris-Blotenburg, vertelt Kahn openhartig over de ziekte waaraan hij de afgelopen jaren aan leed. Het boek is verschenen bij uitgeverij Retail Trends in een oplage van vijfduizend. “Ik ben iedereen die aan mijn boek heeft meegewerkt en er een of meer exemplaren van heeft gekocht ontzettend dankbaar”, schrijft Kahn in het persbericht. “Dankzij hen kan het researchteam van Prof. Haanen de innovatieve, experimentele therapie die mij heeft genezen verder onderzoeken en door ontwikkelen zodat meer patiënten met melanoom huidkanker hierdoor kunnen worden genezen.”